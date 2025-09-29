4,5 г. затвор за умишлен палеж на огромна сграда в центъра на Благоевград

Дупничанин ще лежи в затвора 4,5 г. за умишлен палеж на огромна сграда в центъра на Благоевград, наричана Купола. Присъдата бе постановена днес от състав на Окръжен съд - Благоевград с председател Татяна Андонова. Присъдата за Орлин Соколов не е окончателна и може да се обжалва или протестира пред Апелативен съд - София.

47-годишният Соколов е нанесъл щети след палежа за 4 763 116 лв. При пожара преди 4 г. изгоряха имоти в комплекса на Община Благоевград, банка, заведения, магазини и др.

Община Благоевград трябва да получи обезщетение от 60 914 лв. Около 100 000 лв. са всички обезщетения, които трябва да бъдат изплатени от Соколов ведно с разноските по делото.

Страшният пожар тръгна на разсъмване на 4 септември 2021 г. Соколов се срещнал с приятел в Дупница и консумирали алкохол в няколко заведения. След полунощ двамата тръгнали с такси към Благоевград, за да посетят пиано бар. Там продължили да употребяват алкохолни напитки. Около 4 ч. в заведението останали само двамата. Соколов поискал музикален поздрав, но му отказали, защото заведението трябвало всеки момент да затвори. Тогава дупничанинът се ядосал.Поискал да се срещне със собственика на пиано бара и да напише впечатлението си в книгата за оплаквания. Държал се агресивно, нахвърлил се върху охранителя.

Към 05,30 ч. се прибрал в Дупница заедно с приятеля си. Чувствал се ядосан от случилото се в пиано бара и имал желание да се върне, за да продължи разправията.

Наел таксиметров автомобил, като на бензиностанция на път за Благоевград закупил туба с гориво. Пристигнал пред заведението, което вече било затворено и влязъл в преддверието. Изсипал бензина върху пода, където били разположени електрическото табло и кабелният разпределителен шкаф. Запалил горивната течност със запалка и побягнал към чакащия го таксиметров автомобил. Потеглил към Дупница, като по пътя изхвърлил празната туба, а през това време пожарът вече бил обхванал сградата.