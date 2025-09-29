28-годишен открадна 800 лева от храма "Света Неделя" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 28-годишен мъж за кражба на пари от катедрален храм „Света Неделя".

Събраните до момента доказателства сочат,че на 27.09.2025 г. за времето от 19,40 ч. до 20,54 ч. от катедрален храм „Света Неделя" в гр. София обвиняемият С.М. чрез разрушаване на преграда и чрез използване на техническо средство е откраднал около 800 лева. Разбити са стъклени витрини и дървени каси на храма. Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като С.М. е осъждан за идентично деяние на ефективно „лишаване от свобода".

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание от 3 до 15 години. С.М. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 29.09.2025 г., наблюдаващият прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.