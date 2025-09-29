ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Северна Корея: Никога няма да се откажем от ядрена...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21391585 www.24chasa.bg

57 учени, свързани с БАН, са сред първите 2% в Станфордската класация

1248
БАН СНИМКА: Архив

В списъка са академиците Константин Хаджииванов, Николай Денков, Николай Витанов и Борис Тенчов

57 учени, свързани с Българската академия на науките, са сред първите два процента топ учени в света, показва тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на учените (известна като Станфордска класация). Двадесет от тези учени са академици и член-кореспонденти на БАН, а останалите са професори в институти на академията. В Станфордската класация тази година са включени имената на общо 91 български изследователи, съобщиха от БАН.

Сред топ учените са академиците Константин Хаджииванов, Николай Денков, Николай Витанов и Борис Тенчов. 

Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на около 11 000 000 учени, които имат публикации, рефериран в Scopus, и отразява влиянието, което отделен изследовател е оказал върху развитието на науката.

Отделна класация се изготвя за научното развитие през предходната година. Тя включва още петима учени от БАН, които не фигурират в класацията за цялостно развитие. (Списъците с учените виж в таблиците).

БАН СНИМКА: Архив
БАН СНИМКА: Архив
БАН СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?