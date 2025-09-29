Изясняват бутнала ли е или е дръпнала волана годеницата на шофьора от катастрофа с 2 жертви край Пловдив

Въпреки намесата й в шофирането Илиян Иванов продължава да я търси и да я гледа с любов в съда

Очна ставка между 19-годишния Илиян Иванов, подсъдим за тежката катастрофа с 2 жертви на пътя Карлово - Пловдив, и приятеля му Мирослав Ибрямов се опита да изясни как се е намесила в шофирането на водача годеницата му Христина. Според Иванов двамата се карали и в един момент тя бутнала волана му, след което БМВ-то навлязло в насрещното и се блъснало челно във фолксваген. Ибрямов, който се возел на задната седалка, пък има спомен, че момичето е дръпнало волана. Изправени един срещу друг, всеки от тях потвърди своята версия. Самата Христина пък заявява, че нищо не помни от инцидента.

Тежката катастрофа стана на 4 януари т. г. Илиян пътувал към Пловдив, в автомобила били годеницата му Христина и трима техни приятели. В района на Граф Игнатиево БМВ-то му навлязло в насрещното и след челния удар във фолксвагена съпрузите Сабахатин и Нефиде Джелил от Кърджалийско, които били в него, загинали на място. По делото беше назначена допълнителна автотехническа експертиза, която трябва да даде отговор на въпроса можел ли е шофьорът да овладее колата след бутане или дърпане на волана и така да избегне пътното произшествие.

В момента на удара Илиян Иванов се е движил с 99 км/час при ограничение от 90. Водач, пътувал по същото време в района, обаче твърди, че скоростта е била по-висока. "Пътувахме в колона и в един момент отляво профуча кола. Зачудих се къде отива този шофьор при толкова много автомобили, според мен шофираше поне със 120 км/час", разказа Йордан Спилков.

По делото трябва да бъде разпитан още един свидетел - Ангел Алилов, който обаче не се явява и за следващото заседание ще бъде доведен принудително.

Въпреки твърдението, че причина за катастрофата е намесата на Христина, Илиян продължавал да я търси от ареста, гледа я с любов и в съдебната зала. А тя се конституира като частен обвинител срещу него.