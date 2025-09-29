32-годишен падна от тротинетка в Добрич, настанен е в болницата

За пореден инцидент с тротинетка в Добрич съобщават от Областната дирекция на МВР. В неделя, в 7:30 ч. от тротинетка е паднал 32-годишен мъж по бул „Добруджа". Настанен е в болницата в Добрич. От началото на годината инциденти с тритинетки стават най-често с непълнолетни, които или се блъскат в автомобили, или падат от возилата. Често на тротинетката водачите качват и приятели, припомнят от полицията.

„Увеличават се инцидентите с тротинетки, както в страната, така и в Добрич и региона.", каза комисар Жулиян Минев, началник на отдел „Охранителна полиция" в Областната дирекция на МВР-Добрич. "Най-честите нарушения са сблъскване между тротинетки, между тротинетка и автомобил, както и самокатастрофирали тротинетки в бордюри. Друго често нарушение е да се возят по двама на индивидуалното превозно средство, което е забранено", обяснява Минев. „Масово непълнолетни карат тротинетки, което веднага повдига въпроса за навременния и постоянен родителски контрол", добавя той. „Определянето на скоростта на движение с тротинетки, които в общините в област Добрич са от 15 до 25 км/ч, може да дава резултати само, ако е свързано с постоянен контрол. В момента този контрол се осъществява от МВР", каза още Минев.

Максимално допустимата скорост за движение на тротинетки в община Балчик е 25 км/час, в град Добрич е 15 км/ч. с решение на Общинските съвети.