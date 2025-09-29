Регионалният министър: Сега има с два часа повече вода в Плевен

„Усилията, които полагат колегите от ВиК холдинга и от Напоителни системи, е дневният режим до Нова година в Плевен да приключи. В най-лошия случай режимът ще остане само през нощта". Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов днес в Плевен. Заедно с вицепремиера и председател на Борда по водите Атанас Зафиров взеха участие в заседание на кризисния щаб в града.

Министърът информира, че сега има с два часа повече вода – сутрин по един час и вечер по един час, в резултат на бързите действия, които бяха предприети и от денонощния труд, свързан с оводняване на рововете и намирането на нови водоизточници.

С всички средства, които се отпускат от държавния бюджет и по оперативната програма, ще бъде подновена близо 70% от водопреносната мрежа на Плевен, информира регионалният министър.

Иванов посочи още, че количествата вода от 240 литра в секунда, които довеждащият водопровод „Черни Осъм" осигурява в града сега са критично ниски и поставя под въпрос водоподаването в целия регион. Той изтъкна необходимостта от създаването на нов устойчив източник на водоподаване, който да решава проблемите при продължително засушаване и подчерта, че обществеността трябва да се произнесе дали иска построяването на язовир „Черни Осъм", тъй като мненията са разделени, а решението трябва да се вземе от гражданите.

Министър Иванов коментира, че има забележки по някои дейности, които са изостанали.

„Държавата полага всички усилия проблемът да бъде разрешен в най-кратки срокове", каза вицепремиерът Зафиров. Днес бяха поставени конкретни срокове с отговорници, допълни той и напомни, че Националният борд по водите започна работа в много интензивен режим.

Добрите намерения не могат да бъдат вменени само на една институция или на една власт. Изискват се координирани действия между изпълнителна власт, местна власт, законодателна власт и бих добавил гражданско общество, защото хората трябва да съдействат и да осъзнават сериозността на положението. Със съвместни усилия трябва да бъдат намерени точните решения, категоричен бе Атанас Зафиров.

В отговор на въпрос относно компетентността на Борда вицепремиерът заяви, че той е само инструмент, който предлага решения. Крайните решения ще бъдат взети от Министерски съвет и Народното събрание. В него участват ресорните министри и представители на всички институции, както и председателят на Националното сдружение на общините в Република България и на Българската банка за развитие, която може да бъде финансираща институция. Работи се на национално ниво за всички населени места.