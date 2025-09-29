Радан Кънев: Каквото и да се случва в българското правителството, става това, което реши Пеевски

"Вече публичните политически процеси не решават какво се случва в България", коментира в "Лице в лице" евродепутатът Радан Кънев, който сезира най-голямата партия в Европарламента - ЕНП, като в писмо написа, че институциите у нас "са отвлечени".

"Изразът фасадна демокрация беше въведен преди над 20 години, случват се процеси, които после се проектират в публичната власт, а последиците са тежки", посочи той.

Кънев поясни, че са го упреквали в доносничество "повече от веднъж, но всеки българин е гражданин на ЕС и България" и "всеки един може да поиска защита там, където страната не осигурява такава - страната ни не гарантира, че върховенството на закона се изпълнява тук".

Причината за писмото на Кънев е ареста на варненския кмет Благомир Коцев, като евродепутатът посочи: "Нещата много дълбоко са изгнили, още от момента, в който против всякакви правила на правото беше преместено делото от Варна в София".

"Освен политическия произвол и репресията върху едно семейство и един цял град, реално не се е случило нищо, в един момент ще го върнат във Варна, а там прокуратурата ще установи, че няма нищо грешно", отбеляза той.

"В ерата на Иван Гешев презумпцията за невиновност беше потъпквана много преди съда да се е произнесъл, това обаче е елемент от една по-голяма картина".

"Каквото и да се случва в българското правителството, става това, което реши Делян Пеевски", смята Кънев. По думите му "персоната му (на Пеевски) обаче не заслужава такова внимание, интересно е какво става зад неговата фигура, как партии по-големи от ДПС и фигури, които са по-големи от него, се съобразяват с него".

"Мутрите от 90-те са едно продължение от веригите, които Държавна сигурност изгради преди време, сега го виждаме продължението на тези практики, но много по-изтънчено", коментира още той и допълни: "Дадох пример с политбюро - изглеждаше, че едни хора взимат решенията, но всички знаехме, че Държавна сигурност прави назначенията". Според Кънев Държавна сигурност никога не е имала такава власт върху съда, колкото сега: "Звучи плашещо, но достоверно".

"Това, което отбелязах пред колегите от ЕНП е да се разграничат от партизанското си желание да защитят партията си", тъй като "може те пак да изпаднат в ситуация". Кънев даде пример с това, че преди време ЕНП имаше политици от партията на Виктор Орбан, но в крайна сметка "ги принудихме да изхвърлят "Фидес" от редиците си".

Запитан защо се грижи за ГЕРБ, Кънев уточни: "ЕНП, смятам, ще бъде притеснена от този факт (овладяването на ГЕРБ), затова не съм писал до Бойко Борисов. Ако бъде овладяна от властови структури най-голямата партия в България, това е голям риск за страната ни, нанася удар в реално време".