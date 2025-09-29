В Световния ден на сърцето лекари и учeници спортуваха заедно във Велико Търново

Тази година мотото на Световния ден на сърцето - 29 септември е „В ритъма на сърцето".

Затова специализантите по кардиология от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" д-р Стиляна Пушкарова и д-р Карина Стоянова инициираха срещи с учениците от ПМГ „Васил Друмев", Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов" и ОУ „Патриарх Евтимий".

По време на срещите лекарите отново припомниха на децата и техните учители кои са основните рискови фактори, които водят до развитието на сърдечно-съдови заболявания. Акцент обаче беше поставен на движението, което е в основата на превенцията.

„Обездвижването е голям фактор за сърдечно- съдовите болести, заради това сме тук да ги мотивираме да оставят телфоните и компютрите, да се движат, за да може да ги предотвратим", подчерта д-р Стиляна Пушкарова.

„Идеята е, че превенцията на сърдечно - съдовите заболявания трябва да започва от ранна възраст и тази година целтта е да се напомни на младите хора, че е необходимо да има движение и така да им дадем тласък да започнат от по-млади да се движат, да водят качествен начин на живот. По този начин ще има дългосрочни резултати", допълни д-р Карина Стоянова.

В тренировките се включиха и медицинският директор д-р Галина Гарева и сътрудникът по управление на европейски проекти Мирослава Драгийчева – Радонова.

„Най-хубаво е когато се работи с деца. Те са най-необременени, много бързо схващат, те са нашето бъдеще все пак. Затова лекарите от нашата болница много държат и залагат на превенцията и предварителната подготовка, за да не се стига до тези заболявания. В училищата те са в тяхната естествена среда, което ги прави по-спокойни и възможността да възприемат това, което им се каже, това, което им се покаже, е много по-голяма", заяви д-р Галина Гарева.

В салона ПМГ „Васил Друмев" лекари, ученици и учители напривиха заедно физическа тренировка.

В ПГЕ „Александър Степанович Попов" учениците посрещнаха лекарите с демонстрации по футбол, бягане и народни танци. По инициатива на ръководството на училището в двора беше докарана линейка, а под звуците на сиренита ученици и учители изпратиха своите аплодисменти към всички лекари, които ежедневно спасяват човешки животи.

Малките ученици в ОУ „Патриарх Евтимий" превърнаха събитието в истински спортен празник, в която се включи и основният двигател на „Turnovo Run" Калин Василев.