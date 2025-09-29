Борис Бонев коментира, че се разделят по взаимно съгласие

Кметът на столичния район „Възраждане“ Станислав Илиев напуска „Спаси София“. Той е подал заявление за прекратяване на членството си. Илиев е изпратил официално писмо до лидера на партията Борис Бонев, в което заявява, че не иска да бъде част от ежедневните политически войни в София, защото приема сериозно отговорността да защитава интересите на хората в района, които са му гласували доверие.

В писмото си районният кмет посочва, че не намира отговор на въпросите на гражданите, които питат защо важни проекти стоят на трупчета и/или стават разменна монета на една или друга партия в Столичния общински съвет. Преди две години редица достойни личности се обединиха в коалицията ПП-ДБ-СС и постигнаха невъзможното – а именно промяна на модела на управление на столицата и на районите в София, пише кметът. Но личното его или партийният интерес не могат да бъдат на първо място, особено когато става въпрос за важни въпроси, засягащи развитието на столицата, заявява още той.

Разделяме се по взаимно съгласие с добри чувства, просто имаме различни критерии за скоростта, с която трябва да се правят промените, заяви за БТА лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев, който е и председател на групата на партията в Столичния общински съвет.

Бонев каза, че двамата са разговаряли и Илиев го е уведомил, че няма намерение да се кандидатира за втори мандат като районен кмет. Илиев иска да си довърши този мандат спокойно, без да бъде обект на политически заигравки в контекста на това, че със сигурност районните кметове на „Спаси София“ са подложени на недостатъчно обективно отношение от страна на администрацията, заяви Борис Бонев. По думите му става въпрос за саботиране, спиране и забавяне на проекти от страна на Столичната община. Явно Илиев е преценил, че по този начин поне до края на мандата нещата в района ще се случват по-добре.

От доста време бяхме в изстинали отношения, коментира Бонев. От страна на Илиев също се разделяме изключително добронамерено. Продължаваме да помагаме на район „Възраждане“, защото ни е важен район, увери Борис Бонев.

Потърсен за коментар, кмета на район "Възраждане" Станислав Илиев не даде отговор.

През февруари 2025 г. кметът на столичния район „Витоша“ Зарко Клинков се оттегли от партията „Спаси София“, която го издигна за поста, и стана независим. През декември 2024 г. кметът на район „Илинден“ Емил Бранчевски напусна „Спаси София“ и също стана независим.