Заради изневяра на гадже апаш издава бандата на Иван Турчина за грабежа на 5 млн. лв. от инкасо

Иван Ценков се укрива, но брат му е обвинен за две имотни измами

Кражби на ваучери за храна, задигане на коли, грабежи на 70 000 лв. на улицата посред бял ден. Досието на Иван Ценков-Турчина е богато и преди големия му удар на 15 ноември 2022 година.

Около 6 сутринта тогава инкасо автомобил тръгнал към голям мол на Околовръстното шосе в София, за да зареди банкоматите с банкноти. На подземния паркинг колата била пресрещната с лента с шипове. Шофьорът спрял, а четирима маскирани изскочили от две беемвета

Нападателите насочили пистолети и автомати към инкасо автомобила. Заплашили гардовете с думите “Излизайте и на земята!”. Принудили човека, който трябвало да постави касетите в банкоматите на няколко банки в мола, да им ги даде, и му сложили белезници. Шофьора на инкасо буса ударили с приклада на автомат и избягали. Малко по-късно в близост до Околовръстното шосе в гориста местност в квартал “Кръстова вада” полицията открила два опожарени автомобила. Оказало се, че са колите от грабежа. Часове по-късно става ясно, че е задигната колосалната сума от 5 276 794 лева.

Месеци наред разследващите удрят на камък. Пробивът идва от показанията на таен свидетел. Твърди се, че той е участвал в грабежа, но е хванал един от съратниците си на калъп с гаджето си и затова проговорил. Така в края на 2023 г. се стига до ареста на Колин Колев-Коко.

С него е обвинен и Михаил Павлов-Мишо Коня. Той обаче вече лежи в затвора за обир на банкомат, извършен през 2015 г. От Иван Ценков-Турчина няма и следа, затова е обявен за издирване. Търсят се и още двама замесени, но те са неизвестни. Обвинението срещу тях е за участие в организирана престъпна група и за въоръжен грабеж в особено големи размери. Намерени са дрехи, подобни на ползваните при грабежа.

Според прокуратурата именно Турчина е човекът, планирал всеки детайл – от избора на мястото до маршрута за бягство. Обявен е за общодържавно издирване, но оттогава е в неизвестност.

Въпреки че инкасо обирът е короната в престъпната му кариера, досието на Турчина е пъстро и с дългогодишна история. Той има дълго криминално досие, специализирал се в грабежи, кражби на автомобили и разбиване на каси.

Един от най-доверените му партньори през годините е Димитър Цанов – Митко Испанеца, друго легендарно име в обирджийските среди. Двамата са задържани заедно през 2020 г. в Пловдив за кражба на 400 хил. лв. от автомобил на бизнесмен. Тогава обаче заради липса на доказателства Турчина е освободен, докато Испанеца остава в ареста.

Списъкът с престъпленията на Турчина е дълъг. Той има условна присъда за кражба на ваучери на стойност 9000 лева. Разследван е и за дързък грабеж над ирански гражданин в столицата, който бил напръскан със спрей, след което му били отнети 72 хил. лева. Това става посред бял ден. Партньорите му в този удар са Димитър Цанков, известен като Дидо Испанеца – верен съратник, с който Турчина често споделя работата. Другият е Валентин Цанов, наречен Плякания, човек с репутация на твърд боец, а Михаил Павлов-Коня допълва квартета. Бележки и маска, оставени на местопрестъплението, издават бандата, която е заловена часове след грабежа. Турчина е пуснат от ареста след месец - имал дискова херния и тоалетната с клекало била изпитание за него.

Месеци по-рано името на Турчина отново влиза в криминалните хроники, когато е заловен заедно с Владислав Георгиев – Ади, Иво Иванов-Пирон и Павел Илиев-Пачата. Вечерта на 3 февруари те били с краден джип “Фолксваген Туарег”. Групата излязла около 21 ч и се насочила към столичния кв. “Овча купел”. Там разбили сейфовете на две фирми. В първата каса имало 5000 лв., а във втората - 30 000.

Грабежът на инкасото стана на 15 ноември 2022 г.

Плячката обаче не им била достатъчна и четиримата бандити с колоритни прякори тръгнали към трети сейф в кв. “Младост”.

На влизане в офиса, който бил в жилищна сграда, ги видял един от живеещите в блока.

“Ей, старче, стой си там и си гледай работата”, казали бандитите на мъжа, който ги попитал какво правят. Те дори не го заплашили с оръжието, което носели. Човекът веднага подал сигнал и след минути барети и криминалисти тръшнали четиримата на земята. Само секунди преди това те разбрали, че поредната разбита каса била празна.

Месец преди това четиримата задигат ваучери за храна за 9000 лв. от склад в Елин Пелин. По това дело Турчина сключва споразумение за условна присъда, но това става след грабежа на иранеца.

Преди да се преориентира към кражбите и грабежите, Турчина е автокрадец. Оттам се познава и с членовете на Наглите. Те също задигат коли, преди да почнат с отвличанията. Отношенията им обаче никога не са били близки.

Тези дни името на Турчина бе замесено в медийни публикации като човека, привиквал Прокопи Прокопиев, Даниел Димитров-Релето и Ивайло Евтимов-Йожи на среща, преди тримата да изчезнат в началото на август. Разследващи категорично отрекоха версията. Посочиха, че има данни, че организатор на срещата е Прокопиев. За нея Йожи се прибрал от морето. Двамата с Релето оставили колите си и се качили при Прокопиев. Няма данни да са се срещали с друг човек.

Докато Турчина се укрива от властите, в ареста попадна брат му Любомир Ценков. Той е собственик на фирма за борба с вредители. Освен това бил социален асистент на болна жена.

Тя страдала от детска церебрална парализа. Вместо да се грижи за нея, Ценков я завел в нотариална кантора и я заплашил, че ако не му припише апартаментите си, ще спре да се грижи за нея. Едното жилище било писано като дадено срещу гледане, а второто - уж продадено на данъчна оценка, но с отложено плащане.

Ценков бил нает чрез общината. Той има множество криминални регистрации - за кражби, разпространение на акцизни стоки, има данни и за имотни измами. За последните 5 години е участвал в над 45 сделки с имоти - 28 в София, все в апетитни райони, другите в провинцията.

Имал тактика да се сприятелява с наркомани. Давал им по 1000 лева на месец за апартаментите, а когато усетел, че са зле, успявал да ги присвои, съобщиха от СДВР. Наркоманите не подавали жалби, но въпреки това от полицията работят по тези случаи.