Френски военни са ранени при катастрофа в Прохода на републиката

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама френски военни са пострадали при катастрофа в Прохода на републиката. Камионът им е самокатастрофирал в района на Мишеморков хан, свидетелстват потребителите в социалните мрежи.

Военната машина е пътувала за Румъния за военно учение.

Проходът не е затворен съобщиха от полицията, като обясниха, че случаят и автопроизшествието се обработва от Военна полиция. Участъкът се регулира от униформени. Образували са се колони.

На 24 септември Министерството на отбраната публикува съобщение, че личен състав и военна техника от Въоръжените сили на Република Франция ще преминават в периода 25 септември – 2 октомври 2025 г. по републиканската пътна инфраструктура. Маршрутът на военните автоколони се предвижда да бъде: ГКПП „Капитан Петко войвода" - ГКПП Русе. Те ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция".

Френските военни ще участват в учението на НАТО „Dacian Fall – 2025", което ще се проведе на военни полигони в Румъния в периода 20 октомври – 13 ноември 2025 г.