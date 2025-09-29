Пенчо Милков отличи Хачик Лебикян със златна значка за приноса му към културния живот на Русе

Кметът на община Русе Пенчо Милков връчи на Хачик Лебикян златна значка „Русе" в знак на признателност за неговата дългогодишна изследователска дейност и значим принос към културния и обществения живот на града. Отличието бе връчено на специална среща в присъствието на негови близки приятели и съмишленици, с което бе отбелязана и 80-годишнината на изтъкнатия краевед. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В своето обръщение кметът Милков изтъкна, че трудът и делото на Хачик Лебикян са оставили трайна следа в културната памет на града: „Вие сте човек, който превърна любовта си към Русе в мисия. Вашите книги, публикации и фотографии живи свидетелства за това как нашият град се е променял и е съхранявал своя дух. Златната значка „Русе" е символ на признанието на всички русенци към Вашата отдаденост и към усилията Ви за това, че изградихте мост между миналото и бъдещето, който днес продължава да вдъхновява."

Приемайки отличието, Хачик Лебикян благодари за признанието и сподели спомени от своя професионален и личен път: „Русе винаги е бил моят дом и вдъхновение. В годините, когато започнах работа като дизайнер, а по-късно и като журналист, никога не съм си поставял за цел да бъда изследовател или хроникьор. Просто следвах вътрешната си нужда да запазя спомена за хората, местата и събитията, които изграждат идентичността на нашия град. Всяка книга, всяка статия и всяка снимка за мен са начин да изразя обичта си към Русе и да я споделя с другите. Щастлив съм, че този труд е намерил отклик и че днес получавам тази висока чест."

Лебикян подчерта още, че подкрепата на неговите близки, приятели и съмишленици винаги е била решаваща за реализирането на редица творчески проекти и обществени инициативи. Той изтъкна, че именно това обкръжение му е давало сили в моменти на трудности и го е мотивирало да продължава да създава и да споделя с публиката своите идеи. За него срещата с читатели и почитатели не е просто част от професионалния път, а истински диалог, който му носи вдъхновение и увереност, че усилията му имат смисъл. „Всеки разговор, всяко споделяне на мнение и всяка оценка са за мен ценен дар, който ми помага да се развивам и да намирам нови посоки на работа. Вярвам, че човек живее пълноценно, когато може да остави следа в паметта на общността, към която принадлежи", каза още той.

В Заседателната зала на Община Русе церемонията по връчването на златната значка събра над 25 гости, които уважиха Хачик Лебикян. Сред присъстващите бяха общинските съветници Искрен Веселинов и Иво Пазарджиев, общественият посредник Валентин Димитров, директорът на Регионалния исторически музей проф. Николай Ненов заедно с неговия заместник Ренета Рошкева, скулпторът Зюхтю Калит и др.

Хачик Лебикян е роден в Русе на 14 септември 1945 г. Завършва Техникума по механотехника в родния си град и повече от 20 години работи като проектант в „Машпроект". Паралелно развива активна журналистическа и публицистична дейност, сътрудничи на редица български и чуждестранни издания, включително „Дунавска правда", „Труд", „Стършел" и сръбските сатирични списания „Афоризам" и „Йеж".

От 1992 до 1997 г. е фоторепортер във в. „Утро", а по-късно сътрудничи на различни медии, като оставя трайна следа с публикациите си на историческа и културна тематика. От 2007 г. е екскурзовод в Регионалния исторически музей – Русе, където допринася за популяризирането на градската памет.

По негова инициатива и по негов сценарий през 2009 г. Община Русе отбеляза 100-годишнината от откриването на Паметника на свободата.

Автор е на над 20 книги, сред които изследвания върху историята и културното наследство на Русе – „Опълченския памятникъ въ Руссе", „Русенските улици. Маршрути на спомена", „Градските бани в Русе", „Арменската общност в Русе от XVII в. до 2022 г.", както и сборници с афоризми, получили признание и в чужбина. Част от неговите трудове са адаптирани в документални филми.

На Третия фотоконкурс на ОП „Русе арт" „Запази духа на Русе" (2016 г.) е награден с диплом от Дружеството на журналистите в Русе, към СБЖ в раздел „Репортажна фотография", а през 2018 г., на Петия фотоконкурс му е присъдена трета награда. Участва в изложбата на арменските майстори-светлописци от русенската фотографска школа, която се откри под патронажа на Н. Пр. г-н Армен Саркисян, извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в България през 2020 г. в Художествената галерия. Носител е на награда „Русе" 2019 в категория „Литература". Получил е свидетелство за дарение от Регионалния исторически музей през 2020 г., грамота за най-ценно документално дарение на Държавен архив – Русе за 2020 г., свидетелство за дарение от Националния политехнически музей през 2023 г.