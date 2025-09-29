Междуградски автобус и кола се сблъскаха край Горна Оряховица, няма пострадали

Междуградски автобус по линия номер 10 между Велико Търново и Горна Оряховица и кола се удариха този следобед на Александровския мост. При катастрофата на входа на село Първомайци няма пострадали, но пътниците са сваленис от превозното средство, а участъкът е временно затворен. Движението се осъществява по обходен маршрут през кв.Калтинец на Горна Оряховица, съобщават пътуващи в социалните мрежи.

Двамата шофьори са изпробвани за алкохол, пробите са отрицателни. Произшествието ще бъде обработено по административен ред, уточниха от ОДМВР - Велико Търново.