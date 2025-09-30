ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради кризата попълват резерва с минерална вода без обществена поръчка

2212
От правителството предлагат минералната вода да се включи в списъка на стоките по Закона за обществените поръчки, допустими да се търгуват на стоковите борси, а не да се обявява обществена поръчка. СНИМКА: Pixabay

Ще се купува от борсата, за да се спести време

Заради водната криза от държавния резерв се отпуснаха големи количества минерална вода за различни райони в България и сега запасите трябва да се попълнят възможно най-бързо, а и да се увеличат. Затова от правителството предлагат минералната вода да се включи в списъка на стоките по Закона за обществените поръчки, допустими да се търгуват на стоковите борси, а не да се обявява обществена поръчка. Тази възможност е предвидена за различни продукти, търгувани на борсата, за да може да се набавят по-бързо и ефективно, както и да се намали административната тежест.

Освен минералната вода се предлага в списъка да се добавят и няколко зърнени култури - царевица, ечемик, семена от слънчоглед и ориз. Запасите от тях са недостатъчни заради лошите метеорологични условия през пролетта, застудяването в нетипичен период от време и последвалата суша, обосновават се от финансовото министерство в предложението си. Царевицата е основна суровина, използвана за фуражи и производство на спирт.

Държавният резерв не разполага със запаси от посочените зърнени култури, а цените им се покачват всеки ден, което прави още по-належащо прилагането на бърза и ефективна процедура.

Железопътно оборудване, съединителни скоби, траверси също се оказват спешни. Те са критични за поддържането на транспортната жп инфраструктура, включително и за гарантиране на отбранителните възможности на страната.

