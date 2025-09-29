Премиерът Желязков обеща: Плевен без режим следващото лято (Обзор)

Рейд на министри и във Велико Търново срещу спекулациите, че хората там също ще останат на сухо. Язовир "Стамболийски" до 2 г. може да се превърне в питеен

Целта е до следващото лято в Плевен да няма режим на водата. Така че единствената задача, която има правителството, е да реши този проблем.

Такава заявка направи премиерът Росен Желязков, който в понеделник участва в заседанието на кризисния щаб в Плевен. С него пристигнаха и вицепремиерът Атанас Зафиров, който оглавява новосъздадения национален борд по водите, и регионалният министър Иван Иванов.

Ако бях премиер веднага отивам в Плевен, оставям там министрите да седят, докато не се реши проблемът - така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува миналата седмица, но тогава Росен Желязков бе начело на българската делегацияа в Ню Йорк за сесията на ООН, държа реч пред форума и се срещна с президента Доналд Тръмп. А в първия работен ден след завръщането си премиерът замина за Плевен. За спешни мерки и министрите да отидат на място, настоятелно призоваваше и лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.

Режимът на водата в града продължава вече над 2 месеца, недоволните плевенчани преминаха в протестно шествие до общината и в неделя.

Не е време да се говори за минали грешки, а да се действа решително и без отлагане, заяви Желязков. За свършеното до момента срещу безводието му докладваха изпълнителните директори на “Напоителни системи” Снежина Динева и на ВиК холдинга Ирена Георгиева

Удвоени са водните количества, добивани от групата шахтови кладенци

“Долна Митрополия”. Само преди около месец количествата са били 120 литра в секунда, вече са 240 л/сек. А до две седмици се очаква добивът да достигне до 320 литра.

В експлоатация е пуснат рехабилитираният “Ясенски канал”, който водовзема от река Дъбнишка бара. С него са подпомогнати шахтовите кладенци на Долна Митрополия с 200 литра в секунда. “Едновременно с това в предишните няколко дни в сервитута на “Ясенския канал” беше изграден още един тръбопровод, благодарение на който до рововете могат да се доставят допълнителни количества вода, така че да бъде достигнат обем от 420 литра в секунда”, разясни премиерът.

Наред с това са увеличени и работещите помпени станции от 5 на 15. Нужна е целенасочена работа, за да се преодолее проблемът със загубите на вода, подчерта обаче Желязков. В отделни квартали тя стига до 80%.

Лъч изпрати министър-председателят и във Велико Търново - вицепремиера Зафиров с регионалния министър Иван Иванов и на екологията Манол Генов, за да успокоят хората, че вода в язовир “Йовковци” има. В старата столица и останалите 7 общини, които се водоснабдяват от него, няма опасност от воден режим от 1 октомври, успокои Зафиров.

“Тези спекулации са напълно безпочвени и целят единствено извличане на политически дивиденти, като разпалват страховете на хората”, бяха категорични министрите. В язовира има 48 млн. кубика вода, пълен е до 52% от обема си, има достатъчно количества за дълъг период, увери вицепремиерът. За сравнение, през 1990 и 2002 г. е бил под 30%.

В средносрочен план Националният борд по водите работи по идеята на местните власти за превръщане на яз. “Александър Стамболийски” в питеен и това може да се случи до 2 г., стана ясно още по време министерския десант.

С актуализация на бюджета са отпуснати средства за проектиране и предпроектни проучвания за изграждане на 30 км водопровод от село Емен, който да позволи допълнителни количества вода от яз. “Стамболийски”, обясни министър Иванов. Това е т.нар. Севлиевски водопровод, по който Велико Търново е получавал вода преди, разясни кметът Даниел Панов. Предстоят разговори с “Български енергиен холдинг” за промяна на предназначението на водоема, който в момента е за поливане и производство на ток. Проучване на ВиК “Йовковци” сочи, че водата е годна за питейни нужди, предвидено е изграждане на пречиствателна станция. Дунавската басейнова дирекция ще започне процедури за санитарно-охранителни зони.

“При осигурено финансиране такъв процес отнема около 2 г. Точната сметка ще стане ясна, щом са готови проектите”, каза Иван Иванов.

