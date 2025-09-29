40 000 души в София без топла вода за 5 дни от 2.Х., после кратки спирания

Близо 40 хил. души в столичния кв. “Дружба 2” от 2 октомври остават едновременно без топла вода за пет дни - до 6 октомври.

За това време ще се монтира арматурата, която ще позволи поетапни кратки спирания за ремонта, разбунил духовете. Както вече стана ясно, парното и топлата вода в квартала няма да бъдат спирани за 90 дни, както беше обявено първоначално и предизвика протести на жителите на квартала.

Блоковете ще бъдат разделени в карета и ще бъде спирано топлоподаването за всяко едно от тях поотделно, именно затова първо ще се монтира арматурата. Започва се с каретата, в които има детски градини и училища. Целта е там дейностите да приключат преди старта на отоплителния сезон, за да не остават децата на студено. Графикът е публикуван на сайта на столичната топлофикация.

Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на “Дружба-2” да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства, съобщават от столичната топлофикация.

“Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове, е около 15 дни. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока”, заяви изпълнителният директор на “Топлофикация София” Петър Петров.

