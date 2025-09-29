И президентът да си има човек в КПК, но тя да не може да разследва, иска ДБ

И президентът вече да предлага свой човек за член на Комисията за противодействие на корупцията. А съставът ѝ да се увеличи от 3-ма на 5-има, предлагат от “Демократична България”. Идеята им е изборът на членовете да става вече не само от парламента - депутатите да запазят квота от двама, но другите двама да се посочват от Върховния административен и Върховния касационен съд. А петият да е от президента.

Така ще се гарантира политическа независимост на антикорупционната комисия, аргументират се от ДБ. Предлагат тя вече да няма разследващи функции, за да не бъде “полицейска структура”. Да се преименува на Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси и да работи като инструмент за мониторинг на корупционен риск - просто аналитична и консултативна роля. Ще продължава да отговаря за имуществените декларации на депутатите, министрите, президента и висши чиновници. Но ще осъществява и превенция на корупцията при обществени поръчки, концесии и процедури с евросредства.

Мандатът на членовете на КПК да е 5 г. вместо досегашните 6, залага още в проекта си ДБ. Изслушването на кандидатите ще се прави в парламентарната антикорупционна комисия вместо от специално създавана за целта номинационна комисия.

В момента вече тече процедурата по избор на комисията. 5-членен борд от номиниращи бе излъчен през август - по един от ВКС, Висшия адвокатски съвет, Министерството на правосъдието, институцията на омбудсмана и Сметната палата. Те номинираха четирима за борци с корупцията, но кандидатите още не са изслушвани от депутатите.

Преди бе предвидено комисията да се излъчва с конституционно мнозинство, но през юли, след решение на КС, парламентът гласува да е с обикновено. А докато преправяха правилата за избор, беше поискано и закриването ѝ. Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски внесе предложение за това, като предвижда функциите на КПК да се поделят между Сметната палата и ДАНС. Изненадващо ДБ също заговори за премахване на структурата, чието създаване бе разписано по време на сглобката по искане на партньора им ПП. А сега излизат и с нов проект.

Премиерът Росен Желязков пък наскоро обясни, че се проучва дали премахването на КПК няма да навреди на плащанията ни по плана за възстановяване и устойчивост, след като създаването на нова, независима комисия бе обвързано с второто и третото плащане от Европа.