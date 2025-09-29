Втори фал с първия F-16 - теч на гориво (Обзор)

Теч на гориво в един от горивните резервоари е установен при първия изтребител F-16, който пристигна у нас в средата на април. Това стана ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Атанас Запрянов на въпрос от депутата Цончо Ганев.

Именно около този самолет през май се разразиха съмнения, че в авиобаза Граф Игнатиево са правени опити за нерегламентирано копиране на софтуера. Бе заподозряно, че това е довело до блокирането му, появиха се и съмнения за вражеска намеса. Тогава Запрянов увери, че информацията е опазена и изтребителят вече е в изправност. А повредата всъщност бе в платка, която бързо бе сменена.

До края на месеца от САЩ трябва да дойде представител на фирмата производител “Локхийд Мартин”, за да отстрани повредата.

От отговора на министърa става ясно и че доставените до момента 2 самолета не носят бойно дежурство за охрана на въздушното пространство над страната. По план до края на годината трябва да бъдат доставени всичките 8 нови изтребителя по първия договор със САЩ.