Спипаха бракониер с дърва за 114 лева в карловско село, конфискуваха му каруцата

Ваня Драганова

Каруца СНИМКА: Архив

Плаща и глоба от 500 лева, конят обаче остава негов – няма кой да го храни, пои и чеше, ако го отнемат

 

Мъж от карловското село Христо Даново остава без каруцата и амуницията за коня си, след като е спипан да превозва дърва за огрев без разрешително. Превозвал 1,2 кубика обикновен габър на стойност 114 лв.

Изправен пред съда, бракониерът признал вината си и заради маловажността на случая договорил да бъде освободен от наказателна отговорност и глобен с 500 лв., отделно е конфискацията на каруцата и принадлежностите на коня. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Карлово, а случаят е от 15 януари т. г. 

Животното обаче остава собственост на бракониера.

Преди години, когато в Пловдив имаше проблеми с движението на каруци по централните улици, тогавашният кмет Иван Чомаков също обмисляше да се конфискуват тези превозни средства. Но категорично беше против да се отнемат конете. "Какво ще ги правим? Трябва да ги храним, поим и чешем", казваше той.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

