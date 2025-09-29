Пепи Еврото докарал шок на бивш депутат с парите на Златанови, златото им бутано в количка от прокурор до джипа на Любена

Димитър Ламбовски получил 550 хил. евро в пликове след среща в "Осемте джуджета", издирваният бивш следовател измислил схемата

Бившият депутат Димитър Ламбовски е бил в шок, когато са му дали пликове с 550 хиляди евро от прокуратурата, а лично специализираният прокурор Кирил Пейчинов е тикал количката със злато до черния джип на Любена Петрова в двора на институцията. Това разказаха в понеделник двама свидетели по делото срещу издирвания бивш следовател Петьо Петров-Пепи Еврото.

Той е подсъдим, че е измамил държавното обвинение

и така е присвоил пари и златни монети от семейство Златанови. Случаят стана известен като “Осемте джуджета” през 2020 г., когато Антикорупционният фонд разкри търговията с влияние в съдебната система. Преди това собственикът на асансьорния завод “Изамет” Илия Златанов е в тежък конфликт със сина си Явор и останалите членове на семейството му заради бизнес и пари. Подавал е няколко пъти сигнали срещу тях, но институциите не се задействали. Свързват го с Пепи Еврото и двамата се срещат в ресторант “Осемте джуджета”. След няколко дни Явор Златанов е арестуван при операция на спецпрокуратурата и ГДБОП.

От него, майка му и други членове на семейството са иззети много пари и злато, за които претендира Илия Златанов. Вместо да ги получи той обаче, те се оказват у Пепи Еврото. Илия Златанов е принуден да прехвърли и завода си на подставено лице. Илия Златанов говори на протест пред Съдебната палата.

Парите минават в ръцете на Пепи Еврото

през бившия депутат от НДСВ Димитър Ламбовски. 550-те хил. евро са иззети от сейф на съпругата на Илия Златанов. Получени са от Ламбовски в сградата на Специализираната прокуратура.

Как се стига дотам, разказа пред съда свидетелят Владимир Дончев. Той познавал Ламбовски и Илия Златанов, които до онзи момент не се познавали. Закарал Ламбовски до “Осемте джуджета”, но не знаел какво е правил там. Пред Антикорупционния фонд Ламбовски разказа, че е бил принуден да подпише договор за отговор нопазене - че уж дал 550 хил. евро на Явор Златанов. После на това основание е получил иззетите като веществено доказателство пари.

По време на пандемията от ковид Дончев закарал Ламбовски до сградата на спецпрокуратурата. Там ги чакала Любена Петрова, тогава съпруга на Пепи Еврото. Обадила се на някого по телефона. Казала на Ламбовски: “Тръгвай, чакат те”. Владимир останал на улицата. Любена отишла до тъмен джип мерцедес. След 30 минути Ламбовски излязъл с някаква жена, която Дончев познава като адвокат.

“Ламбовски ми каза, че са му дали някакви пари - преброени и в пликове. Само се подписал, че ги е получил. Той беше в шок”, спомня си свидетелят. Същата адвокатка била и на срещата на Ламбовски с Пепи Еврото в “Осемте джуджета”. По-късно Владимир Дончев разбрал от Илия Златанов, че тези пари са негови.

За получаването на златото разказа Магдалена Мончовска, която тогава е работила като юристконсулт във фирма на Любена Петрова. Познавала Пепи Еврото от времето, когато е бил в следствието, а тя била деловодител там. После започнала работа при съпругата му - подготвяла договори за наеми. Любена запознала Мончовска с Илия Златанов и го представила като неин клиент. Имали договор за консултации. Обяснила, че имал проблеми със семейството си. Подавал сигнали срещу тях, но никой не им обръщал внимание. Тогава Илия Златанов твърдял, че бил поръчан от фамилията си, че са му взели пари и злато. От разказа му и от стар сигнал на Илия Златанов до ГДБОП Магдалена Мончовска подготвила сигнал до Специализираната прокуратура, по който след това Явор Златанов, майка му и други членове от семейството бяха обвинени за пране на пари. Илия Златанов е давал показания по сигнала си в прокуратурата, след което поискал да си вземе златото и дал осем фактури, че го е купувал от Германия. Димитър Ламбовски на протеста в София СНИМКИ: Николай Литов

По-късно се оказва, че схемата е измислена от

Пепи Еврото. Магдалена Мончовска изготвила и искането за връщането на златото. Тя и колежката ѝ от офиса на Любена Петрова Стефани Бистрева придружили бащата Илия Златанов в Специализираната прокуратура, когато трябвало да си получи монетите.

Било работно време, в ранния следобед. Посрещнал ги прокурор Кирил Пейчинов.

Според Момчовска

Илия Златанов е присъствал на връщането на златните монети

Всички заедно отваряли пликовете с доказателствата, иззети от сина му Явор. Останали там до 9 ч вечерта. Накрая прокурор Пейчинов натоварил златото в количка, с която се возят папките с дела, и я подкарал към паркинга. Момчовска, колежката ѝ, Златанов и Пейчинов отишли до черен джип, в който била Любена с шофьора си Мариян Маринов. Според Антикорупционния фонд той е бил действащ полицай и е брат на тогавашния вътрешен министър Младен Маринов. Пуснали и сигнал до прокуратурата, но няма информация за проверка и разследване по него. Натоварили златото в джипа. Маринов потеглил с Любена, Момчовска и Бистрева, а Златанов се качил в неговата кола. На следващия ден Момчовска и Златанов отишли и в БНБ, където се съхранявали други монети, иззети по разследването срещу Явор Златанов.

Прокурор Кирил Пейчинов беше обвиняем заедно с Пепи Еврото, но за кратко, защото после отпадна от делото.

“Златанов и Любена бяха в много добри отношения, бях в шок, когато видях филма на Антикорупционния фонд”, казва Момчовска. Адвокат Минчо Спасов, който защитава интересите на Илия Златанов, поиска очна ставка между клиента си и свидетелката, защото той твърдял, че не е виждал фактурите за купуването на златото от чужбина, а тя казва, че именно той ги е донесъл.

След заседанието в понеделник прокурор Ивайло Петров заяви, че Пепи Еврото още не е намерен.