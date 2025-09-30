Братът на обявения за мъртъв Янек: Няма да спра да го търся и да искам наказание за убиеца

Изминаха 5 години и поисках обявяването му за починал, казва Марио Миланов

През зимата някой стрелял с въздушна пушка по прозореца на дома на изчезналия, след това е хвърлен камък, който се забил в изолацията на блока, а пежото му още е на паркинга отпред

"Никога няма да спра да търся брат си и да се боря институциите да обвинят и осъдят убиеца му и той да си понесе тежко наказание", казва Марио Миланов, брат на безследно изчезналия Янек от Дупница.

Вече 5 години от 43-годишния Янек няма и следа. Преди дни стана ясно, че брат му Марио като единствен негов наследник е подал искова молба до Районния съд в Дупница да бъде обявена смъртта му и да се състави смъртен акт.

Съдия Мирослав Саневски се е произнесъл на първо закрито заседание с определение, с което е

постановил да бъде извършено разгласяване

на молбата на Марио Миланов на интернет страницата на общината. Следващото дело е в края на октомври, когато се очаква съдът да обяви смъртта на изчезналия мъж.

"Това е стандартна процедура, която се задейства 5 г. след изчезването на човек. Няма нищо странно. Казвам го, защото малко хора знаят това, а приятели ме питат да не би да съм се отказал да търся справедливост. Не, не съм! Не се прекратява търсенето и още се надявам на съдействие на институциите и да не се неглижира случаят.

Въпреки че надеждите ми за справедливост вече се изпариха. Случаят бе прехвърлен на Националната следствена служба, разбрах, че там са спрели разследването. Нямам обаче никаква официална информация, нямам никаква комуникация с полицията, прокуратурата или следствието", допълва Марио. Полицаи с кучета обходиха повече от 100 св. километра, за да търсят изчезналия Янек.

Мистериозното изчезване на Янек Миланов продължава да е коментирана тема в Дупница. Върналият се в родния си град от Франция за лятна отпуска

Янек сякаш потъна вдън земя на 31 юли 2020 г. вечерта

Живее в Париж от 17 г., не е семеен и всяко лято за празници и ваканции си идва в родния град.

Прибрал се на 27 юли, за да направи ремонт на апартамента си в кв. "Бистрица". В деня на изчезването му купил нови мебели. Вечерта седнал с приятели и съседи пред блока. Телефонът му иззвънял и малко след това - след 23 ч, наблизо спряло беемве, шофирано от Васил Капланов-Каплата, бивш гард на Братя Галеви.

Тогава Янек е засечен да се качва в джипа на Каплата. Преди време Янек имал връзка с бившата жена на Каплата - Петя, заради което двамата се срещнали да си уредят отношенията.

Оттогава следите на Янек се губят. Брат му Марио, който живее в Англия, се върна веднага в България. Полицията и прокуратурата организираха масово претърсване на района. Десетки

униформени с кучета обходиха територия от над 100 кв. км,

проверени бяха язовири и водоеми, но от Янек няма и следа.

Лично тогавашният главен прокурор Иван Гешев пристигна в Дупница, за да се информира как върви издирването. По-късно покани в кабинета си на среща брата Марио и го увери, че прокуратурата работи активно по случая. Тогавашният главен прокурор Иван Гешев и жандармерия в издирвателна акция

Марио обаче изрази съмнения, че полицията в Дупница не е действала бързо и адекватно веднага след подадения сигнал за изчезването на Янек и са били пропуснати първите часове и дни, за да се тръгне по "горещи следи".

Дупничани се организираха в социалните мрежи и правиха протести пред полицията. Във фейсбук бе организирана група "Къде е Янек", в която масово хората изразяваха съмнения, че мъжът е отвлечен и призоваваха разследващите да "притиснат" Васил Капланов, за да каже какво се е случило.

Точно по повод подобен коментар на шефа на мотоклуб "Неразделни братя" Димитър Недев Капланов му се обадил и го

заплашил с думите: "Децата ти ще останат сираци"

Заради тези думи прокуратурата обвини Капланов в закана с убийство и той бе арестуван за кратко, а после - освободен. Делото стигна в съда и на една от инстанциите Капланов бе осъден, но после окончателно оправдан.

Семейството на Недев пък се изсели в Канада. С обвинения се сдоби и синът на Капланов - Никола, защото надраскал и спукал гумата на колата на Янек Миланов.

Младият мъж остана за кратко в ареста и бе пуснат на свобода. За разпит и извършване на процесуално-следствени действия за кратко бе задържана и бившата жена на Каплата - Петя.

Никола също бе оправдан по делата за увреждане на колата на Янек и дори осъди прокуратурата на обезщетение.

Марио Миланов казва, че брат му не е криминално проявен и никога не е имал проблеми със закона, не е общувал с криминално проявени хора. Не е бил богат, живеел нормален живот, нямал неизчистени финансови отношения. В България не е развивал бизнес, за да има някакви неуредени сметки.

Първият му и единствен конфликт бил с Каплата

"Преди години брат ми имаше връзка с жената, която живее с Капланов. Това е било доста отдавна.

Той обаче е научил миналата година и оттогава започнаха атаките срещу брат ми. Два пъти имаше посегателства над колата му - рязаха гумите, пълниха с пяна ауспуха, надраскаха я. Той я продаде и си купи сегашното пежо, което още стои пред блока.

През зимата някой стреля с въздушна пушка 50-и калибър по прозореца на апартамента му. След това бе хвърлен камък, който се заби в изолацията на блока", казва братът. За всяко посегателство е подаван сигнал в полицията.

Във фаталния петък сутринта Янек получил на вайбър снимка от гроба на родителите си в Дупница, които са починали преди доста години. Многозначителният и зловещ кадър бил изпратен от непознат номер. Снимката била така прикачена, че при кликване върху нея се самоизтривала.

"Оказа се, че номерът се води на 21-годишен от Кюстендил, който има на свое име 700 карти.

Пак в петък Капланов се обадил по телефона на брат ми и поискал вечерта той да отиде в имота му в края на града. Брат ми не се е съгласил. Предполагам, че след това са се разбрали да се видят пред блока ни и да си изяснят отношенията", допуска Марио.

Разследването на окръжната прокуратура е за отвличане

на Янек, но обвиняем няма, а срещу Капланов не са намерени категорични доказателства, че има нещо общо с изчезването на мъжа.

"Продължавам да твърдя, че Капланов е замесен в изчезването на брат ми, но институциите отказват да се занимават с него. В Дупница има групировка, която много добре знае как може един човек да изчезне и от него да няма следа.

Тази групировка е недосегаема и буквално владее града, и това е от 30 години", казва Марио. Той е напуснал България през 1993 г. и засега няма намерение да се връща.

"Дупница отдавна не е мой дом, а след тези обстоятелства как си представяте да се върна?"