Външно: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани от ивицата Газа

Трима души – двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия – са успешно евакуирани от Ивицата Газа, съобщават от Министерство на външните работи.

Извеждането протече в тясно сътрудничество с наши партньори и бе координирано от четири български дипломатически мисии. Операцията продължи над 24 часа, като започна в ранните часове на 29 септември. Евакуираните преминаха през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул, с подкрепа от Генералното консулство на България.

Действията са резултат от предварителна комуникация между близките на евакуираните и българските мисии в Тел Авив и Рамалла, както и на координация на тези мисии със съответните държави.

Всички участници в операцията изразяват благодарност за оказаната помощ.