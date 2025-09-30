ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

София разширява зоната, забранена за стари коли, с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21394484 www.24chasa.bg

Външно: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани от ивицата Газа

2068
Министерството на външните работи Снимка: Сайт на МнВР

Трима души – двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия – са успешно евакуирани от Ивицата Газа, съобщават от Министерство на външните работи.

Извеждането протече в тясно сътрудничество с наши партньори и бе координирано от четири български дипломатически мисии. Операцията продължи над 24 часа, като започна в ранните часове на 29 септември. Евакуираните преминаха през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул, с подкрепа от Генералното консулство на България.

Действията са резултат от предварителна комуникация между близките на евакуираните и българските мисии в Тел Авив и Рамалла, както и на координация на тези мисии със съответните държави.

Всички участници в операцията изразяват благодарност за оказаната помощ.

Министерството на външните работи Снимка: Сайт на МнВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?