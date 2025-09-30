Незаконно сметище вместо Източен парк в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Незаконното сметище на терен, предвиден за парк в София, продължава да расте, показа Би Ти Ви. Заради това Столичната община е ощетена с милиони от нерегламентираното изхвърляне на замена маса и отпадъци.

Теренът, който е трябвало да се превърне в Източен парк в София, е площадка за боклуци от лятото на 2024 г., показа сутрешния блок на телевизията. Мястото е било на земеделски земи - част от тях общински, друга част - частни. Към септември загубите за общината надхвърлят 20 млн. лева.

Боклуците и земната маса, изхвърлени на незоконните сметщие, на места достигащи 20 метра, са толкова много, че идеята за Източен парк е вече неосъществима.

За да спрат сметището, което се намира между "Младост" и "Горубляне", всеки ден до него патрулират коли на Столичния инспекторат и това дава частичен резултат - транспортните фирми се ориентират към съседни терени.

От инспектората са подали сигнали към всички инстутуции.