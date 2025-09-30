ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

София разширява зоната, забранена за стари коли, с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21394671 www.24chasa.bg

Незаконно сметище вместо Източен парк в София

2432
Незаконното сметище в "Младост".

Незаконното сметище на терен, предвиден за парк в София, продължава да расте, показа Би Ти Ви. Заради това Столичната община е ощетена с милиони от нерегламентираното изхвърляне на замена маса и отпадъци.

Теренът, който е трябвало да се превърне в Източен парк в София, е площадка за боклуци от лятото на 2024 г., показа сутрешния блок на телевизията. Мястото е било на земеделски земи - част от тях общински, друга част - частни. Към септември загубите за общината надхвърлят 20 млн. лева.

Боклуците и земната маса, изхвърлени на незоконните сметщие, на места достигащи 20 метра, са толкова много, че идеята за Източен парк е вече неосъществима.

За да спрат сметището, което се намира между "Младост" и "Горубляне", всеки ден до него патрулират коли на Столичния инспекторат и това дава частичен резултат - транспортните фирми се ориентират към съседни терени.

От инспектората са подали сигнали към всички инстутуции.

Незаконното сметище в "Младост".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?