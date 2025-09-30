Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор

- Имаме данни, че началник е натискал подчинените си да взимат рушвети
- За 8 месеца са уволнени 7 души, за които е имало сигнали, че взимат рекет
Срам и позор. То е срам и лично за мен, защото полагам всякакви усилия да се отървем от този недъг. Така коментира по БНТ министърът на транспорта Гроздан Караджов по повод случая с искания подкуп от служители на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
За 8 месеца имаме уволнени 7 души, за които е имало сигнали, че се занимават с взимане на рекет, посочи Караджов.
За съжаление хората, които са подали сигнал, не са пожелали да подпишат събраните материали. Те се страхуват, че властта ще направи чадъри и те ще са застрашени, каза той.
Последната преписка е с подписите на наши служители. Те разказват с подписите си къде техните началници ги натискат да събират пари, оповести м министърът.
Знаем кои са хората, които са замесени, каза той.
Имаме подписвани свидетелски показания, за това, че началник е натискал подчинените си да взимат рушвети, това оповести министърът, но отказа да даде повече подробности.
Не е имало опит за прикриване на случая с Роби Уилямс, посочи той.
По-рано председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев каза, че е имало опит случаят да бъде прикрит.
Четири камиона, пълни с техника, са пътували по магистрала „Тракия" към стадион „Васил Левски" за концерта на Роби Уилямс. На влизане в столицата са спрени от автомобил на „Автомобилна администрация", а служителите са им поискали подкуп.