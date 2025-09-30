Оставена на релсите кола спря влаковете София – Силистра и Силистра – Самуил

Влаковите диспечери бяха уведомени за инцидент край Дулово. Лек автомобил е оставен върху релсите след моста на околовръстния път, на място без жп прелез. Колата е със сериозни повреди, като е блокирала едната релса.
Няма пострадали хора в нея.
В неизвестност е и водачът на автомобила.
Полицията е пристигнала на място и е уведомено ръководството на железниците.
Движението на влаковете "София – Силистра" и "Силистра – Самуил" е спряно, докато автомобилът бъде премахнат. Така композициите не могат да влязат или излязат от гара Дулово, съобщи БНР.
Причините за инцидента и откъде автомобилът е навлязъл върху линията се изясняват.