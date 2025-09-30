Шефът на Автомобилна инспекция: Взети са подкупи от трима водачи, превозващи техниката на Роби Уилямс

Случката е, меко казано, скандална. На 25 септември около 19,40 в района на първи километър на АМ "Тракия" екип на изпълнителна агенция "Пътна администрация" спира товарен автомобил, който пренася техника за концерта на Роби Уилямс. Проверката се извършва от двама души, които са предприели действия несъвместими с регламентираните в закона. Същите служители са поискали подкуп. Сигналът е подаден до МВР и до посолството на Великобритания от организатора на концерта, доколкото разбрахме впоследствие. Служителите, които са с дългогодишен опит, са задържани. Това обясни Владимир Колев, главен инспектор към Автомобилна инспекция, в сутрешния блок на Би Ти Ви за случая, при който полицаи поискаха подкуп от тировете, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

Служителите досега не са имали подобни прояви, установяват при проверка. Колев така и не е разговарял с тях и не знае как са определени сумите за подкупа. Взети са пари от трима шофьори на стойности 200 лева, 200 и 300 евро.

Колев е назначил проверка за една година назад в София от вчера. Всичко ще бъде проверено до основи, обясни той. И настоява служителите на ДАИ да имат боди камери, каквито имат и служителите на МВР.