Богдан Милчев: Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит

Имало е опит случаят с Роби Уилямс да бъде прикрит. Това каза по БНТ председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев. Според него, неправителствени организации многократно са подавали сигнали до премиера, министъра и ГДБОП за корупционни действия в "Автомобилна администрация" през последните шест месеца. По негови думи, след като не били предприети мерки, те поискали писмено да присъстват като наблюдатели по време на проверките на инспекторите, но министър Караджов е отказал.

"Ние като общество не трябва да позволим този случай да ни бъде представен като един изолиран инцидент. Този случай носи всички характеристики на една добре организирана практика с белези на организирана престъпност, която действа под прикритието на държавна институция", каза в "Денят започва" Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

По думите му, служителите са действали с изключителна увереност и самообладание при подкупа, извършен пред петима свидетели.

"Това поведение на тези служители говори единствено, че те се чувстват безнаказани и закрилени", подчерта Милчев.

Той допълни, че в тях е намерена огромна сума пари – над 43 000 евро, което говори за системност, че това нещо го правят системно.