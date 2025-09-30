Асен Василев: Кирил Петков се връща към бизнеса, той е в разширеното ръководство на ПП

Промениха се доста неща, ако погледнем изпълнителния съвет на "Продължаваме промянат". Имаме 9 от общо 12 нови члена в националния съвет, който взема всички ключови решения. Като цяло, промяната продължава исе променя на базата на това какво се случва в страната. Това каза Асен Василев в първото си тв интервю - пред Би Ти Ви, след като бе избран пак за председател на ПП.

С Кирил Петков се познаваме от 2005-2006 г и всъщност много лесно знаем, че вървим в една и съща посока, имаме си пълно доверие. В момента за мен е по-лесно да водя така, това ще е вторият ми мандат във формацията и след 3 г. ще има нов председател или съпредседатели, което е заложено в партийния устав, обясни Асен Василев.

2021 г. нямахме партия, април 2022 г. я учредихме, проследи той историята на "Продължаваме променята". На въпроса защо едни от най-знаковите лица на ПП като Лена Бориславова не е част от изпълнителния съвет, Василев обясни, че всички са в разширеното ръководство. "Специално за Лена Бориславова, Христо Петров, Никола Минчев - те не се кандидатираха за тясното ръководство", уточни Василев.

По думите му с колегите му ще работят по пет теми, сред тях ще е конкурентен бизнес, регулация на държавата, вдигане на ДДС.

Кирил Петков се връща към бизнеса, обясни Василев за бившия съпредседател на ПП.

Той е в разширеното ръководство на партията и неговият глас се чува много, допълни Василев.

В момента, в който бях избран, няма на кого другиго да се прехвърля отговорност, каза още той.

6 млрд. евро на българските граждани са поставени под риск. Ако не се приеме нормално законодателство за деполитизурана Комисия за противодействие на корупцията, тези пари ще бъдат блокирани.