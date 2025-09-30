ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

София разширява зоната, забранена за стари коли, с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21395044 www.24chasa.bg

38 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е пострадал

904
38 пожара са ликвидирани за 24 часа.

Общо 38 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР, на сайта на ведомството. Пожарникарите са реагирали на 73 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин.

Пострадала е жена на 74 г., която е вдишала дим при пожар в дома си в пернишкото село Дивотино. Тя е транспортирана до спешна помощ, поставена на кислород и след това е освободена.

С преки материални щети са възникнали седем пожара, от които три в жилищни сгради, два – в транспортни средства, и др.

Без нанесени материални щети са 31 пожара, от които девет в сухи треви, горска постеля и храсти, 20 – в отпадъци.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства и 23 като техническа помощ.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания, пише БТА.

38 пожара са ликвидирани за 24 часа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?