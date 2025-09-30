15-годишният, обвинен за побоя над шефа на полицията в Русе, съди прокуратурата

По време на задържането под стража непълнолетният изпитал множество негативни преживявания

15-годишният Станислав А., който е обвиняем по случая с пребития директор на ОДМВР - Русе Николай Кожухаров, съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата, за незаконен арест в периода 5 - 13 септември. Младежът претендира за 5385 лв. с лихвите от 12 септември - неимуществени вреди, причинени му в резултат на незаконосъобразното задържане под стража и нарушаването на правото му на свобода.

Това съобщи адвокатът му Методи Лалов, цитиран от "Сега".

В иска му се обяснява, че първоначално задържането на Станислав е постановено от Иво Георгиев от Окръжната прокуратура в Русе. След това съдия Милена Пейчева е взела исканата от прокуратурата мярка спрямо момчето. Пред втората инстанция искането за постоянно задържане се подкрепя от прокурорите Димитър Лещаков и Цветан Маринов. В крайна сметка Апелативният съд във Велико Търново отмени задържането на Станислав и постанови втората по тежест мярка за непълнолетен - надзор на инспектор при детска педагогическа стая.

По време на задържането под стража непълнолетният Станислав А. е изпитал множество и различни негативни преживявания, се казва още в молбата. После се изреждат негативните преживявания: унижение, че е третиран като опасен престъпник, който следва да бъде "зад решетките", за да не навреди на обществото; объркване; притеснение; несигурност за бъдещето си; остър стрес; обида; разочарование от българската прокуратура и съдебна система.

"Незаконосъобразното задържане подкопава доверието на гражданите в съдебната система. За Станислав това не е просто инцидент, а травматично преживяване с дългосрочен и дълготраен ефект върху целия му личен и социален живот", се твърди в иска. На 15 години, на колкото е ищецът, психиката е особено уязвима, задържането му може да доведе до трайни психологически травми, като тревожност, депресия, посттравматично стресово разстройство, и да наруши нормалното му емоционално и социално развитие, да причини социална изолация и стигма, пледира още защитата. И напомня, че въпреки че е невинен до доказване на противното, обществото често налага клеймо на хората, задържани от правосъдието.

"Изключително мерзко, недостойно и общественоопасно е, когато представители на държавните институции, които следва да охраняват правата на гражданите, които ги издържат с данъците си, сами нарушават флагрантно тези права", сочи адвокат Лалов.

Според него в случая са нарушени не просто човешките права на момчето, а правата на дете по смисъла на Закона за закрила на детето и Конвенцията за правата на детето, което поради крехката си възраст и неизградена психика и личност, се ползва със засилена защита, съгласно националното и международно право".

На 17 септември адвокат Лалов подава молба до прокуратурата да бъде върнат телефонът на клиента му. Прокуратурата отказва. Съдията от Русе Пламен Дочев обаче приема, че телефонът няма пряко отношение към деянието, прокурорът не е доказал противното и затова телефонът трябва да бъде върнат.

Определението на съда е от миналия петък, 26 септември. Проверка на "Сега" установи, че до вчера то не е изпълнено от прокуратурата.

"Изземването на телефона и сим картата е злоупотреба и според мен е имало за цел да се провери дали в телефона има уличаващи полицейския шеф и приятелите му записи. Надявам се информацията в телефона да не е изтрита или манипулирана!", коментира адвокат Лалов.

Заради инцидента, в който участва директорът на ОДМВР в Русе, както и негов приятел, обвинение имат четирима младежи, които Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест. Станислав А. е обвинен като съизвършител на побоя заедно с едно от пълнолетните момчета. Останалите двама имат имат обвинения само за хулиганство в нощта на 4 септември. Предстои да стане ясен резултатът от медицинската експертиза на пострадалия, за да се разбере каква по тежест е телесната му повреда.