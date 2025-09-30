Няма опит "Автомобилна администрация" да укрие случая с поискания подкуп на екипа на Роби Уилямс

Случаят с поискания подкуп от шофьори на камиони с техниката за концерта на Роби Уилямс е от 19,30 ч в четвъртък на изхода на София "Черната котка". Бяхме уведомени в петък от МВР, акцията беше успешна - нарушителите са задържани. Това са стари корупционни практики, на които сме обявили нулева толерантност. Грешка е, че не беше съобщено веднага, няма опит да се скрие.

Това заяви по Нова телевизия Слав Монов от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". И изясни, че в петък в късния следобед са получили информация от МВР, а задържането на двамата служители на инспекцията било в късния следобед в събота.

"Имаше разпознаване и разпити - имаше следствен процес. Не, това не е схема - борим се тези корупционни практики. Така ще бъде занапред, всеки уличен ще бъде предаден на МВР. Имаше съмнения за такива практики в Перник и служителите са отстранени. Подобни случаи се доказват трудно, хората често се отказват от показанията си.

Има камери, има и звук всичко ще се изясни. Тези двама служители са започнали работа през 2012 г., до петък не са имали провинения.

Всичко ще бъде проверено след този случай. Екипите са на ротационен принцип, графикът им се прави от прекия шеф. Получавали сме сигнали, проверяваме всички, при нарушение сме ги подавали на МВР", допълни Монов.

В студиото беше и Александър Иванов от браншовия синдикат.

"Не мога да коментирам намерените 43 хил. евро у дома на единия от двамата задържани, може да са от продажба на имот. Но действията на колегите са били доста самоуверени. Единият е бил освободен заради пенсионна възраст и преди година е възстановен с конкурс.

Около 10 служители са освободени, защото длъжностите им се обявяват за държавни служители и трябва да се явяват на конкурс", обясни Иванов.

"Няма някаква чистка - ако това се говори са внушения и не е вярно. За постовете за инспектор трябва желаещите да се явят на конкурс, такова е предписанието", отговори Слав Монов.