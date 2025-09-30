ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха румънец, счупил прозорци на търговски о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21395323 www.24chasa.bg

София иска становища от 3 министерства, за да придвижи проекта за Симеоновския лифт

Даринка Илиева

[email protected]

1248
Общината е поискала становища от три министерства, за да може на Витоша да има модерен кабинков лифт. СНИМКА: Георги Кюрпанов

Столичната община изпрати официални писма до Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и дирекция „Природен парк Витоша" във връзка с постъпилата идейна разработка за реконструкция на кабинковата въжена линия „Симеоново – Алеко".

С цел обезпечаване на експертна оценка и координация между компетентните институции, кметът на София Васил Терзиев поиска становища за необходимите стъпки за съгласуване и реализиране на проекта, съобщиха от общината.

„Витоша не е само символ на София - тя значи по-качествен и активен живот, повече туризъм и посетители в страната ни. Само с общи усилия и ясна координация можем да си върнем достъпа до планината и да реализираме този стратегически проект. Планината е нашето неизползвано богатство, а възстановяването на Симеоновския лифт е ключова стъпка към това тя отново да стане част от ежедневието на града", подчерта Терзиев.

Столичната община очаква експертните становища, за да бъдат предприети следващите стъпки по съгласуване и придвижване на проекта.

Общината е поискала становища от три министерства, за да може на Витоша да има модерен кабинков лифт. СНИМКА: Георги Кюрпанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?