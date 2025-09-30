Арестуваха румънец, счупил прозорци на търговски обекти в центъра на София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Румъния, счупил прозорци на търговски обекти в центъра на София. Това заявиха от пресцентъра на прокуратурата.

Събраните до момента доказателство сочат, че на 28 септември около 21:15 ч., обвиняемият В.Ф. в условията на продължавано престъпление е счупил стъклени прозорци на седем търговски обекта на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Екзарх Йосиф" в гр. София.

По случая е образувано досъдебно производство.

Предвид възможността да се укрие, В.Ф. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане до съда за налагане на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.