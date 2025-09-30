Петиция с 3117 подписа против строителството на язовир "Черни Осъм" събраха троянските села Орешак и Черни Осъм

Жители на троянските села Черни Осъм и Орешак изразяват категорична позиция против строителство на язовир „Черни Осъм" с петиция, изпратена до председателя на Народното събрание Наталия Киселова и премиера Росен Желязков. Това съобщи Минчо Копрински, част от инициативния комитет за събиране на подписката.

В петицията са се подписали общо 3117 души, които в по-голямата си част са жители на двете села, които биха били най-пряко засегнати от евентуалното строителство на язовир. Сред хората, подписали се против язовира, са и собственици на ваканционни имоти там и туристи в региона, посочи Копрински.

Петицията против язовира е изпратена и до омбудсмана на Република България, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, министъра на околната среда и водите Манол Генов, областните управители на Ловеч и Плевен Дора Стоянова и Мартин Мачев, както и до кметовете на Троян, Ловеч и Плевен Донка Михайлова, Страцимир Петков и Валентин Христов, добави той.

В началото на септември кметовете на Орешак и Черни Осъм Мая Найденова и Марин Сираков също излязоха с общо становище против строителството на язовир „Черни Осъм".

Вносителите от гражданското обединение срещу язовира се обявяват срещу изграждането на язовир в землището на с. Черни Осъм, предприемането на изкопни дейности в Национален парк „Централен Балкан" и конкретно резерват „Стенето", както и „против заплахата за живота и домовете на няколко хиляди човека и заплахата от унищожение на Троянския манастир и Национално училище за планински водачи в с. Черни Осъм".

В петицията се настоява за изследване в дълбочина на проблемите на водоснабдяването в Ловеч и Плевен, реконструкция на магистралния водопровод поради изтекъл експлоатационен срок или изграждане на изцяло нов такъв, търсене на алтернативи за водоснабдяване от яз. „Сопот" или р. Дунав и др.

Сред исканията са и установяване и спиране на кражбите на вода по цялата дължина на магистралния водопровод от с. Черни Осъм до Плевен, както и на течовете по трасето, които са голям процент от загубата на постъпилата в тръбопровода вода. Необходимо е също така да се завършат водните цикли в населените места и да се направи инвентаризация на съществуващите язовири, кладенци, сондажи и др. съоръжения, се посочва в подписката.

„Ние жителите на община Троян, и по-специално на с. Черни Осъм и с. Орешак, вярваме в разумност при вземането на решения от страна на компетентни органи. Бихме желали да се проучат всички възможности, предвид тежката ситуация. Язовир „Черни Осъм" не е решение, той е катастрофа – екологична, социална, икономическа и културна", посочват авторите на петицията.

От гражданското обединение смятат също, че карстовите скали в комбинация с многото пещери под целия Балкан, са предпоставка за нестабилност на язовирна стена. „Призоваваме за реални решения, а не залъгване на страдащите от безводието, породено от безстопанственото и безотговорно поведение през годините на институциите в България", посочват още вносителите на петицията. Те подчертават, че ще предприемат всички необходими действия, за да защитим домовете си и природата в региона.

БТА припомня, че магистралният водопровод „Черни Осъм" води началото си от три различни водохващания в землището на с. Черни Осъм, които се събират до ВЕЦ – Черни Осъм. С вода от водопровода, освен Троян, който по данни на кмета Донка Михайлова, към момента продължава да ползва много по-малко от полагаемите се 19, 8 на сто, се снабдяват Ловеч, Плевен и редица села в двете области. В момента Плевен е на тежък режим на водоподаване, като вода има едва няколко часа в денонощието. В Ловеч водата спира през нощта от 23:00 до 6:00 часа.

Като част от мерките за решение на проблема, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) възложи процедура по изготвяне на подробен устройствен план и прединвестиционно проучване за изграждането на язовир „Черни Осъм", пречиствателна станция за питейни води, водноелектрическа централа и довеждащ водопровод.

„Надяваме се да ни обърнат внимание и да потърсят алтернативни решения – като се започне от ремонт на водопровода и чак накрая да се мисли за грандиозни проекти като язовир „Черни Осъм", каза Копрински. Искаме да бъде приложено най-бързото, най-евтиното и най-прагматично решение на проблема, заяви той. По думите му докато Плевен и Ловеч са на режим, от години местни жители в Орешак и Черни Осъм се оплакват, че имотите им се наводняват, заради повреди по водопровода.

Местните хора са водили разговори с хидроспециалисти, по чието мнение подобен строеж е ненужен, а надеждата им, че новосформираният Национален борд по водите ще намери ефективно решение, са минимални, добави той. Копрински припомни също, че плановете за строеж на язовир „Черни Осъм" в началото на 90-те години са спрени с протести на местните жители, подкрепени от сдружение „Екогласност" и Петър Слабаков.

Кметът на Троян Донка Михайлова препотвърди позицията си по въпроса, заявена пред БТА на 20 август, че прединвестиционното проучване е първи етап от един инвестиционен процес, но не означава непременно план за инвестиция. „Бихме организирали обществено осъждане, когато разберем какво е намерението на правителството", каза тя в отговор на въпрос дали Община Троян би се ангажирала с обществено обсъждане, предвид изразената от местните жители тревога по въпроса за язовира.

„Ние бихме очаквали да бъде подложен на обществено обсъждане резултата от прединвестиционното проучване. Очакваме пред инвестиционните проучвания да дадат алтернативни варианти за водоснабдяване на съседните областни градове с конкретни параметри и анализи кои са силните и слабите страни, например, на едно предложение водоснабдяването да стане от изграден язовир, какъвто е язовир „Сопот". Също така в каква степен водоснабдяването ще бъде подобрено в следствие подмяна на довеждащия водопровод и вътрешната водопроводна мрежа. Считаме, че тогава би се провел един действително сериозен диалог по най-ефективните решения за водоснабдяване на съседните градове, което силно желаем да се случи", заяви Донка Михайлова, цитирана от БТА.