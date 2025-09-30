Сметната палата: Коригирани са счетоводни грешки за 4,1 млрд. лв. , актовете са над 60% повече през 2024 г.

Над 60 на сто повече актове за административнонаказателни производства, издадени от Сметната палата, въз основа на които в държавния бюджет влизат над 350 хил. лева; 14 на сто ръст на изпълнените препоръки от одитираните организации, което показва повишена ефективност по отношение на въздействието на одитната институция; грешки за 4,1 млрд. лева са коригирани във финансовите отчети на общини и ведомства; одитирани за законосъобразност са 2,2 млрд. лева бюджетни средства.

Това са само част от акцентите в отчета на Сметната палата за 2024 г., който е внесен в Народното събрание в определения от Закона срок - 30 септември. Това съобщиха от пресцентъра на Сметната палата.

Документът обобщава резултатите от 370 извършени одита, очертава обективна картина на състоянието на публичния сектор и предлага решения за подобряване на неговото управление.

„Отчетът за дейността ни ще подпомогне работата на Народното събрание с надеждна информация за осъществяване на подходящи законодателни промени и контрол. Убеден съм, че ще бъде от голяма полза и за всички заинтересовани страни – публични организации, неправителствен сектор, медии и граждани - за равносметка, подобрения и финансова дисциплина, за висока информираност и обществено въздействие", каза председателят на Сметната палата Димитър Главчев.

Основни акценти от дейността на Сметната палата през 2024 г.

• Значими за обществото одити:

През 2024 г. са проверени няколко ключови области от обществения живот чрез одитите на изпълнението. Те са изключително важен инструмент в арсенала на Сметната палата, защото позволяват на институцията да предостави на обществото и управляващите задълбочена информация за това дали публичните ресурси се използват по предназначение и дали те постигат планираните резултати.

Секторните направления за одитната дейност се определят на база приоритетите, заложени в Националната програма за развитие: „България 2030", допълнени със сектори от стратегическо значение за България. Разширеният списък със секторни направления обхваща ключови сфери от публичния сектор, важни за добрия начин на живот на българските граждани.

През отчетения период Сметната палата е приела 5 одитни доклада за извършени одити на изпълнението. Те са в три секторни направления – наука и образование, здравеопазване и държавно управление. Одитите изследват качеството на училищното образование, резултатите от управлението на пандемията – дали изпълнението на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19 са осигурили защита на живота и здравето на гражданите, ефективността на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. за подобряване на ключовите показатели, свързани със здравето на бременните жени, майките, децата и подрастващите, ефективността на действията по програмиране и планиране на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация като един от източниците на европейски средства за периода 2021-2027 г. и ефективното и ефикасно изпълнение на реформата за регистрите на държавната администрация.

При извършените 5 одита са констатирани несъответствия с изискванията на специфичната правна рамка, както и пропуски в организацията за управление на одитираните процеси и дейности, които са довели до недостатъчно ефективно и/или ефикасно изпълнение на дейността.

В резултат от одитите на министъра на здравеопазването са дадени общо 20 препоръки - 9 за майчиното здраве и 11 за мерките по време на COVID-19, към министъра на иновациите и растежа е отправена 1 препоръка, към министъра на образованието и науката – 21 броя (за училищното образование) и към министъра на електронното управление - 9.

Сред препоръките, дадени на министъра на здравеопазването, са:

включване на неонаталния слухов скрининг към Пакета медицинска помощ, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (по одита за майчиното здраве);

осигуряване на стандартизирано качество на оказваната медицинска помощ и защитата на правата на пациентите, хоспитализирани в клиниките и отделенията по анестезиология и интензивно лечение в лечебните заведения за болнична помощ (по одита за мерките по време на пандемията);

анализ на разходите на предоставените субсидии през периода на пандемията от COVID-19 на лечебните заведения за болнична помощ, съгласно сключени едногодишни договори с МЗ (по одита за пандемията).

Сред препоръките, отправени към министъра на образованието и науката, са:

въвеждане на по-строги изисквания за формиране на общата оценка „Приложим в практиката" при оценката за пригодност на учебници и учебни комплекти, както и включване на ученици и родители в оценката за пригодност за прилагане на проектите;

извършване на целенасочени тематични анализи за ефективността на учебните програми, утвърждавани от директорите на училищата;

извършване на проучване сред заинтересованите страни доколко утвърдените промени в учебните програми по общообразователните предмети осигуряват оптимизиране на учебния материал;

създаване на нормативна възможност за извършване на промени в одобрените учебници и учебни комплекти при обосновани случаи на неясно учебно съдържание, както и на вътрешен ред за анализ на постъпващи сигнали за грешки и/или неподходящо поднесено съдържание;

Петте одитни доклада са изпратени на съответните парламентарни комисии в Народното събрание, един е представен на Европейската сметна палата и Европейската комисия.

• Коригиране на счетоводни грешки за 4,1 млрд. лева

Одитната дейност на Сметната палата през 2024 г. е довела до коригиране на счетоводни грешки във финансовите отчети на бюджетните организации (министерства, ведомства, държавни висши училища и общини) в размер на 4,1 милиарда лева. Така са отстранени 90 на сто от всички установени неправилни отчитания.

През одитирания период Сметната палата е приела общо 326 одитни доклада за извършени финансови одити на годишните финансови отчети (ГФО) на бюджетните организации за 2023 г. Одитирани са всички централни органи, а одитираният бюджет на общините е 13,7 млрд. лева (98 на сто от общия им бюджет).

Сметната палата отчита, че е нараснал броят на финансовите отчети, които дават вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на отделните бюджетни организации. Изцяло позитивни (немодифицирани) са изразените от одиторските екипи мнения в 82 на сто от одитите на финансовите отчети. Причината за високия им дял е възможността установените от одиторите неправилни отчитания да се коригират по време на финансовия одит.

При одитите са установени слабости, като някои от тях се наблюдават и в трите групи одитирани обекти – министерства и ведомства, държавни висши училища и общини. Например при изготвянето на финансовия отчет се допускат неправилни отчитания по отношение на класифицирането на приходите и разходите, активите и пасивите. Други слабости са неспазване на указанията на Министерството на финансите, недобра организация на счетоводната отчетност, неефективен вътрешен контрол. Някои от допусканите слабости са дългогодишни, като неправилното определяне на разходите за амортизация, неправилното класифициране на активи, пасиви, приходи, разходи и трансфери, неправилното осчетоводяване на гаранции, обезпечения и ангажименти.

На основание на разпоредбите на Закона за Сметната палата, одитни доклади са изпратени по компетентност и на други органи за сведение или за предприемане на съответни действия - министерството на финансите, общински съвети и Националното сдружение на общините в Република България. При установени в процеса на одита действия, които създават възможност за незаконосъобразно събиране или разходване на бюджетни или други публични средства, както и при констатирани данни за престъпление, са приложени разпоредбите на чл. 58, ал. 1 от ЗСП, като е уведомена Прокуратурата на РБ.

В отчета за 2024 г. на Сметната палата се посочва, че добрата финансова отчетност в публичния сектор позволява финансовата информация да се използва за подобряване на управлението, спомага за законосъобразността на публичните дейности и повишава доверието на обществото в публичните организации.

За непрекъснатото подобряване на финансовата отчетност Сметната палата е отправила препоръки и предложения към министерството на финансите за създаване на еднакво тълкуване и прилагане на правила, където е необходимо.

• Одитирани за законосъобразност 2,2 млрд. лева бюджетни средства на ведомства и общини

През 2024 г. Сметната палата е приела 29 доклада за одити за съответствие при финансовото управление като в обхвата на проверките за законосъобразност са общо 2,2 млрд. лева бюджетни средства на ведомства, общини и висши училища. Най-голям е делът на средствата на първостепенните разпоредители с бюджет (министерства, комисии, държавни агенции) – 1,2 млрд. лв.

Одитът за съответствие е проверка дали системите за финансово управление и контрол на публични средства отговарят на нормативните изисквания, вътрешните актове и договорите. Сред критериите за избор на одитни задачи са общественият интерес, размерът на управлявания публичен ресурс, сигнали от трети страни, възложени без конкуренция обществени поръчки. Проверява се администрирането на приходи и разходи, възлагането и изпълнението на обществени поръчки, управлението и разпореждането с имоти държавна и общинска собственост.

Сред установените слабости са нарушения на бюджетната дисциплина, липса или неактуализирани вътрешни правила, неидентифициране на рисковете.

Пример за съществено по стойност, характер и контекст нарушение на бюджетната дисциплина заради липса на адекватни контролни дейности е установено при одита на община Козлодуй. При проверка на изплатени средства от касата на общината през 2021 г. одиторите засичат извършени разходи без първични счетоводни документи в размер на 76 хил. лева. Близо 51 хил. лева са изплатени за доставки и услуги, които не са свързани с дейността и функциите на общината. В резултат на предприети действия още по време на одита в бюджета на общината са внесени незаконосъобразно похарчените 76 хил. лв.

Констатираните нарушения при проверките за законосъобразност на обществени поръчки са аналогични за всички одитирани организации. Сред тях са незаконосъобразни методики за оценка на офертите; условия, които необосновано ограничават участието на кандидати; неспазване на минимално определеното съдържание на обявленията за откриване на процедури, както и на нормативно определения срок за изпращане на обявления за публикуване в регистъра за обществени поръчки.

При управлението на собствеността сред констатираните нарушения са актове за държавна собственост, които не са актуализирани след влизането в сила на кадастрална карта; държавни имоти да се ползват без правно основание или след изтичане на договорените срокове; сключване на договори за ползване без провеждане на търгове; липса на доказателства, че членовете на тръжните комисии не са свързани лица; липса на изискуеми от нормативните актове документи; сключване на договори за наем на общински жилища без уговорен срок на действие и без включена клауза за заплащането на таксата за битови отпадъци и т. н.

При установени несъответствия Сметната палата дава препоръки до ръководителите на одитираните организации и до Общинските съвети. В някои случаи още по време на одита се предприемат действия за отстраняване на отклоненията и изпълнение на дадените препоръки, като положителни примери са Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата" и Комисията за регулиране на съобщенията.

• Контрол над изборния процес

Десет специфични одита са приети през 2024 г. Това са проверките, които са задължителни по Закона за Сметната палата (становища по бюджети и бюджетните разходи на БНБ), Закона за политическите партии и Изборния кодекс, както и на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие. Такива са и тези, които се извършват по реда на специален закон, като те могат да бъдат комбинирани - съчетаващи подходите за извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнението.

Четири от приетите през 2024 г. специфични одити са свързани с парите на партиите, както и със средствата, получени и похарчени за предизборни кампании. Извършен е одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2022 г., а за парламентарните избори (2 април 2023) и за вота за кметове и общински съветници (29 октомври 2023) - одити за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания.

Сред констатираните нарушения при отделни участници и в парламентарните избори, и в местните избори, са неспазване на законовите изисквания за представяне в хода на предизборната кампания пред Сметната палата на информацията за възникнали факти и обстоятелства, които се публикуват в единния публичен регистър:

- дарения - имената на дарителите, вида, целта и размера на направените дарения

- декларации за произход на дарените средства на стойност над една минимална работна заплата

- представяне на изискуемата информация относно финансирания със средства на кандидати, включваща имената на кандидатите и размера на предоставените от тях средства

- декларации за произход на предоставените средства

- наименования на рекламни агенции, с които работят участниците в изборите.

Други констатации са: набиране на средства за финансиране на предизборна кампания и след приключването й; неотчетени разходи; несъответствие между декларираните от одитираните местни коалиции и инициативни комитети приходи и установените при одита, както и между отчетения общ размер на финансиране на предизборната кампания и установения при одита.

Относно другите специфични одити заключението на проверяващите екипи е, че изготвянето, структурирането и представянето на отчетите за изпълнението на бюджетите на организациите от обхвата на този вид проверки е в съответствие със законовите изисквания, като при одитираните търговски дружества се наблюдава частично несъответствие с приложимото законодателство или недостатъчна ефективност.

• Повишено изпълнение на препоръките

Значително подобрение при изпълнението на препоръките, дадени от Сметната палата на одитираните организации, се отчита през 2024 г. Предприетите действия в тази насока са израз на доверието в институцията и на разбирането на одитираните организации, че изпълнението ще доведе до подобряване на дейността им.

През 2024 г. е проверено изпълнението на 497 препоръки и 75 подпрепоръки, като за всяка подпрепоръка в докладите за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките на Сметната палата е направена самостоятелна оценка за степента на изпълнението й. Установено е, че 70,8 на сто (405 броя) от препоръките са изпълнени. Останалите 29 на сто са изпълнени частично, не са изпълнени или са в процес на изпълнение. Изпълнението на препоръките е с ръст от 14 на сто спрямо предходната 2023 г., когато са проверени общо 611 препоръки и подпрепоръки, от които 56,46 на сто са изпълнени.

За препоръките, които не са изпълнени, изпълнени са частично или са в процес на изпълнение, Сметната палата уведомява Народното събрание, Министерския съвет или съответния общински съвет за предприемане на действия.

През 2024 г. докладите от 19 проверки са изпратени на: Народното събрание, Министерския съвет (десет доклада) и Общинските съвети: Дряново, Алфатар, Крушари, Опан, Панагюрище, Роман, Приморско, Стамболово, Червен бряг.

При контроли за изпълнението на препоръките е установено, че от дадените общо 15 препоръки при одита на община Червен бряг, 11 не са изпълнени (73%), а от 16 препоръки на община Приморско, 10 не са изпълнени (63%).

При констатирани неизпълнени препоръки Сметната палата взема решения за извършване на още последващи проверки. През 2024 г. са взети решения за осъществяване за втори, трети или четвърти път на контрол за изпълнение на дадените препоръки при 12 одита. Поради непредприемане на необходимите мерки за подобряване на управлението от ръководството на одитираните организации, в община Опан и ДП „Български спортен тотализатор" Сметната палата е извършила проверки за трети път, а в община Димитровград - за пети път.

• Значителен ръст на наложените административни наказания

През 2024 г. се наблюдава значително увеличение на броя на съставените актове за административни нарушения.

Председателят на Сметната палата е административнонаказващ орган по Закона за Сметната палата, Закона за обществените поръчки (ЗОП), по Изборния кодекс (ИК) и по Закона за политическите партии (ЗПП).

През отчетения период са съставени общо 215 акта - 153 по ЗОП, 2 акта по ЗПП и 59 акта по ИК. Съставен е и един акт по Закона за Сметната палата. Наложените глоби са за над 350 000 лева.

За сравнение, през 2023 г. са съставени общо 134 акта за установяване на административни нарушения, като 91 броя са по ЗОП, 17 по ЗПП и 26 по ИК. Наложените глоби са на стойност 278 хил. лева.

През 2024 г. Сметната палата е проверила процедури и възлагания на стойност над 140 млн. лева. 142 са процедурите по реда на ЗОП за над 132,4 млн. лв., а възлаганията чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по реда на ЗОП са 89 за над 7,4 млн. лв. Проверени са още и 99 договора на обща стойност 21,6 млн. лева, сключени след проведена процедура или след възлагания чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица. Установени са 137 административни нарушения по ЗОП, за които са съставени общо 153 акта за установяване на административни нарушения.

През 2024 г. са съставени и 59 акта за установяване на административни нарушения по Изборния кодекс.

• Сигнали за възможни престъпления и нарушения

Според Закона за Сметната палата, при съмнение на данни за престъпление одитната институция изпраща одитния доклад или части от него заедно с материалите на прокуратурата. Сметната палата не може да огласява данни от изпратеното до прокуратурата до приключване на наказателното производство.

През 2024 г. на Прокуратурата са изпратени части от 7 одитни доклада със съмнения за данни за престъпление. Това са одитните доклади за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството на културата за 2023 г., за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Националния компенсационен жилищен фонд за периода от 2016 до 2021 г. и за извършени финансови одити на консолидираните годишни финансови отчети на пет общини – Благоевград, Монтана и Козлодуй за 2023 г., на Радомир и Костенец за 2022 г.

На Агенцията за държавна финансова инспекция са изпратени 59 одитни доклада, а на Агенцията за обществените поръчки във връзка с нарушения на Закона за обществените поръчки – 22 одитни доклада. На Националната агенция по приходите е изпратен един одитен доклад, на Министерския съвет – 171 одитни доклада, а на председателите на общинските съвети – 124 одитни доклада.

Според Закона за Сметната палата, при наличие на данни за вреди и за нарушения при изпълнението на бюджети и на сметки за средства от Европейския съюз или при управлението на имущество, които не съставляват престъпление, Сметната палата изпраща одитния доклад на съответния компетентен орган за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност.

Четири одитни доклада са изпратени до Председателя на Народното събрание, а други 7 доклада са предоставени на шест отделни парламентарни комисии: по електронното управление и информационни технологии, по икономическа политика и иновации, по здравеопазването, по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната, по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по образованието и науката.

Петдесет и два одитни доклада са изпратени и на Националното сдружение на общините в Република България като партньор в усилията за ефективно разходване на публичните финанси на общините.