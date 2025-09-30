Пенсиите струват 15,7 млрд. лв. за осем месеца, средната се вдигна с 86 лв.

Държавата е дала 15,699 млрд. лв. за пенсии за първите осем месеца на 2025 г. Спрямо същия период на предходната година разходите за пенсии са с 1,687 млрд. лв. (12%) повече.

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към август 2025 г. е 9,804 млрд. лв., което е 64,4% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г. приходите нарастват с 1,291 млрд. лв.

Размерът на извършените разходи за първите осем месеца на годината е 17,709 млрд. лв., което е 64,7% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 1,803 млрд. лв.

Най-голям дял заемат разходите за пенсии. Те са в размер на 15,699 млрд. лв., което е 65,1% от плана за годината. Спрямо същия период на предходната година разходите за пенсии са с 1,687 млрд. лв. (12,0%) повече.

Броят на пенсионерите за август 2025 г. е 2 057 952, което е увеличение с 10 909 (0,5%) в сравнение със същия месец на 2024 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 1013,69 лв., като в сравнение август 2024 г. той е с 86,34 лв. (9,3%) по-висок.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към август 2025 г. са в размер на 1,882 млрд. лв., което е 61,2% от плана за годината. Отчетените разходи са със 110,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към август 2025 г. е 7 923,8 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към август 2025 г. възлиза на 95,8 млн. лв. което представлява 68,8% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г. приходите нарастват с 15,5 млн. лв.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд за периода са в размер на 77,2 млн. лв. което е 61,9% от плана за годината. Извършените разходи са с 11,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към август 2025 г. възлиза на 2,773 млн. лв., което представлява 86,7% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1,074 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

Общо разходите на фонда към август 2025 г. са в размер на 2,102 млн. лв., което е 43,4% от плана за годината. Извършените разходи са с 1,449 млн. лв. повече в сравнение със същия период на предходната година.