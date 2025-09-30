Арестуваха мъж, заплашил полицай с нож и шофирал без книжка в Ботевград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районна прокуратура – Ботевград ръководи разследване срещу 31-годишния И.Д., обвинен в закани за убийство и хулигански прояви. Това съобщиха от прокуратурата.

На 25 септември 2025 г. в сградата на местното полицейско управление мъжът заплашил с убийство началника на сектор „Разследване", докато той изпълнявал служебните си задължения. По време на инцидента обвиняемият извадил сгъваем нож, който многократно отварял и затварял, отправяйки закани. Това е предизвикало основателен страх за живота на служителя.

В същия ден И.Д. извършил и други опасни действия – управлявал автомобил без шофьорска книжка, с висока скорост и в близост до много пешеходци. Въпреки сигналите със светлини и сирена, подадени от полицейски служител, той отказал да спре.

Прокуратурата уточнява, че деянията са извършени при условията на опасен рецидив. По искане на държавното обвинение съдът е постановил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.