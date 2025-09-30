ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха украинец, издирван от Германия за взривя...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21395946 www.24chasa.bg

Арестуваха мъж, заплашил полицай с нож и шофирал без книжка в Ботевград

2088
Престъпник Снимка: pixabay

Районна прокуратура – Ботевград ръководи разследване срещу 31-годишния И.Д., обвинен в закани за убийство и хулигански прояви. Това съобщиха от прокуратурата.

На 25 септември 2025 г. в сградата на местното полицейско управление мъжът заплашил с убийство началника на сектор „Разследване", докато той изпълнявал служебните си задължения. По време на инцидента обвиняемият извадил сгъваем нож, който многократно отварял и затварял, отправяйки закани. Това е предизвикало основателен страх за живота на служителя.

В същия ден И.Д. извършил и други опасни действия – управлявал автомобил без шофьорска книжка, с висока скорост и в близост до много пешеходци. Въпреки сигналите със светлини и сирена, подадени от полицейски служител, той отказал да спре.

Прокуратурата уточнява, че деянията са извършени при условията на опасен рецидив. По искане на държавното обвинение съдът е постановил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Престъпник Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?