7% от лекарите са били жертва на физическа агресия

7% от анкетираните членове на Българския лекарски съюз са ставали жертва на физическа агресия. На 56% пък е оказвана вербална агресия. 2/3 от медиците смятат, че насилието може да влоши качеството на услугата за пациентите им. Това показва проучване на "Тренд", представено от социолога Димитър Ганев на форума "Медици на прицел. Как се лекува болното доверие", организиран от БЛС.

Друго проучване на "Тренд" пък показва, че 20 на 100 от българите са ставали свидетели на агресия към лекари, а 7% дори са виждали и физическа агресия срещу медици. 41% обаче са съгласни, че понякога лекарите сами са си виновни за неприятностите, които им се случват. За нас грижата за човешкия живот е приоритет, коментира министърът на здравеопазването д-р Силви Кирилов. Шефът на БЛС д-р Николай Брънзалов пък обясни, че агресията към лекарите е удар срещу здравната система.