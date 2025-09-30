Младеж без книжка опита да избяга от полицейска проверка и се блъсна в стълб в Русе

Младеж без книжка, опитал да избяга от полицейска проверка е катастрофирал, съобщиха от полицията в Русе.

Инцидентът е станал на 28 септември, когато патрулен екип на Първо РУ е предприел проверка на лек автомобил, като е подал светлинен и звуков сигнал за спиране. Водачът не се е подчинил и е увеличил скоростта си, опитвайки се да избяга от полицаите.

Патрулът е последвал автомобила през града с включени светлинен и звуков сигнал. Когато колата се е насочила от ул. „Плиска" към бул. „Тутракан" – в посока ГКПП „Дунав мост", при разклона към ЛВЗ водачът е загуби контрол, колата се е ударила в тролейбусен стълб вдясно от пътното платно и се е завъртяла спирайки на пътя.

В автомобила са пътували двама младежи – водач на 19 г. и пътник на 16. Пътникът е пострадал с фрактура на дясна ключица. Установено е, че водачът е неправоспособен. Алкохолната му проба е била отрицателна. Извършен е оглед на местопроизшествието и е започнато досъдебно производство.