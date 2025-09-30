Медиен ден на летателното учение „European Spartan Exercise 2025“ ще се проведе на 2 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Медиен ден на летателното учение „European Spartan Exercise 2025" (ESE 2025) ще се проведе на 2 октомври 2025 г. в авиобаза Безмер и на летище Чешнегирово. Това съобщиха от министерството на отбраната.

Учението се провежда от 22 септември до 3 октомври и в него участват Военновъздушните сили на България, Италия, Гърция и Литва с по един самолет C-27J Spartan и на Испания с Casa C-295.

В рамките на „European Spartan Exercise 2025" се изпълняват тактически заходи за кацане, полети на малка и пределно малка височина над планински терен за преодоляване на средства за противовъздушна отбрана на условен противник, планиране и изпълнение на тактически заходи за кацане на бетонови и грунтови полоси, изпълняване на задачи за транспорт и десантиране на войски и товари. Ще бъдат отработени и задачи по авиомедицинска евакуация, планиране и изпълнение на операции за търсене и спасяване, изпълнение на задачи за ескорт на групи за тактически въздушен транспорт, усъвършенстване на процедурите във ВВС по всестранно логистично осигуряване и оказване на поддръжка като страна домакин.

ПРОГРАМА НА МЕДИЙНИЯ ДЕН:

АВИОБАЗА БЕЗМЕР:

11.00 – 11.45 ч. Посрещане и съпровождане на медиите до мястото, определено за заснемане на демонстрациите;

11.45 – 12.00 ч. Брифинг пред медиите за задачите на ESE 2025;

12.00 – 13.00 ч. Демонстрация на елементи от ESE 2025;

14.00 – 15.00 ч. Възможност за вземане на интервюта от летателен и инженерно-технически състав и изявление за медиите от ръководителите на учението;

15.00 – 15.30 ч. Церемония по закриването на ESE 2025.

ЛЕТИЩЕ ЧЕШНЕГИРОВО:

11.30 – 11.40 ч. Посрещане и съпровождане на медиите до мястото, определено за заснемане на демонстрациите;

12.30 – 13.00 ч. Демонстрация на елементи от ESE 2025;

13.00 – 13.30 ч. Възможност за вземане на интервюта от команден и участващ състав.