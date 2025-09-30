Председателят на Народното събрание Наталия Киселова e домакин на работна закуска с ръководители на дипломатически мисии у нас. В събитието участват посланици на държави членки на Европейския съюз. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Основна тема на разговора са приоритетите в работата на 51-вото Народно събрание.

Председателят на парламента Наталия Киселова отбеляза в началото на срещата, че високо оценява възможността да информира посланиците за дневния ред на законодателната институция и да обмени мнения с тях по важни за Евросъюза теми. Тя подчерта, че с тези държави България споделя общи фундаментални ценности - свобода, равенство, справедливост и уважение към човешкото достойнство, и поддържа интензивни контакти на всички нива.

Наталия Киселова заяви, че в сложната геополитическа реалност нашата страна е конструктивен, предвидим и надежден партньор в постигането на целите на организацията. Председателят на парламента отбеляза, че България полага усилия за задълбочаването на сътрудничеството по ключови въпроси за страните от ЕС и подчерта важността на парламентарните връзки.