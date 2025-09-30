Йордан убил съседа си в Белащица заради натрупан гняв, съдът го остави в ареста

Нанесъл 30 порезни рани по лицето, шията и гърдите на жертвата Георги Неделчев

Йордан много съжалява за стореното. Направил го е заради натрупан гняв през годините.

Това изтъкна пред Апелативния съд защитата на 47-годишният Йордан Пиронков, обвинен в жестокото убийство на Георги Неделчев. То беше извършено в къщата на жертвата в пловдивското село Белащица.

"Налице е висока степен на опасност, ако бъде пуснат от ареста, да извърши ново престъпление. Обвиняемият е проявил изключителна агресия и е нанесъл 30 порезни рани по лицето, шията и гръдния кош на жертвата", подчерта апелативният прокурор", посочи прокурорът Румен Попов.

Според служебният адвокат клиентът му трябвало да бъде настанен в психиатрично отделение, за да се лекува. Самият Пиронков поиска по-лека мярка и посочи, че в килията не бил сам.

Според съда може да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към престъплението и че съществува опасност от извършване на ново такова. Въпреки липсата на назначена психиатрична експертиза, която е задължителна, съдът остави Пиронков в ареста и постанови тя да бъде изготвена.

Както "24 часа" писа жестокото убийство, за което е обвинен Йордан, стана на 19 септември. Експертиза установи, че 55-годишният мъж е починал от обилна кръвозагуба, а според показанията на майката и дъщерята на Йордан Пиронков той е признал за извършеното престъпление пред тях. Те също са потвърдили пред разследващите, че той страда от психично заболяване от 2014 г.