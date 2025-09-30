ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха украинец, издирван от Германия за взривя...

Откриха два трупа в хамбар на борда на кораб в Бургас, единият е на мъж от Варна (Обновена)

Корабът DEVBULK BEGUM КАДЪР: VesselFinder

Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб за генерални товари DEVBULK BEGUM (IMO: 9625607), съобщи Maritime.bg. Телата им са открити тази нощ, когато започва обработка на кораба в терминал на Пристанище Бургас. Източници от полицията потвърдиха новината пред "24 часа". Стана ясно, че един от починалите е българин от Варна, а другият - чужденец.

Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната гибел. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд с дедуейт 31018 dwt.

Двете открити лица не са служители или работници в пристанищния терминал.

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка в Equasis. 

Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу. Последно е бил на пристанището в Хереке, Турция преди 4 дни, според данни на сайта VesselFinder.  

В този момент в катедра Съдебна медицина към УМБАЛ Бургас се извършва аутопсия на двете тела, установи репортерска проверка. Едва след приключването й ще може да се каже точната причина за смъртта на двамата мъже, които не са част от екипажа на кораба. Случаят е поет от следствието в Бургас, под надзора на окръжната прокуратура. Засега от там не съобщават официална информация. 

Тепърва ще се изяснява как двамата мъже са се озовали на кораба и коя е причината за фаталния им край. 

