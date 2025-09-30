ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

829 разследвания за наркотици и 65 за нелегална ми...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21396489 www.24chasa.bg

Задържаха 21-годишна за насилие спрямо дете в Елхово

3288
Юмрук СНИМКА: Pixabay

Задържаха 21-годишна жена за насилие спрямо малолетно дете в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 29 септември е подаден сигнал за агресията към детето от нейна роднина в село Елхово.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Юмрук СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?