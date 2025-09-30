Задържаха 21-годишна за насилие спрямо дете в Елхово

Задържаха 21-годишна жена за насилие спрямо малолетно дете в Старозагорско, съобщиха от полицията.
На 29 септември е подаден сигнал за агресията към детето от нейна роднина в село Елхово.
По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Задържаха 21-годишна жена за насилие спрямо малолетно дете в Старозагорско, съобщиха от полицията.
На 29 септември е подаден сигнал за агресията към детето от нейна роднина в село Елхово.
По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!