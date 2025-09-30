Задържаха 21-годишна за насилие спрямо дете в Елхово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържаха 21-годишна жена за насилие спрямо малолетно дете в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 29 септември е подаден сигнал за агресията към детето от нейна роднина в село Елхово.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.