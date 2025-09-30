Искат условна присъда за прокурора, разследвал Петьо Петров-Еврото

Софийска градска прокуратура поиска условна присъда за Константин Сулев, прокурорът от Софийска районна прокуратура, даден на съд заради обвиненията срещу Петьо Петров-Еврото и Кристиян Христов.

Прокурор Константин Сулев е обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов.

Днес в Софийски градски съд се състояха пледоариите по делото срещу Сулев. Прокурор Йордан Петров поиска съдът да постанови присъда от две години с петгодишен изпитателен срок, като за същото време да му бъде забранено да заема магистратска длъжност. „Считам, че няма необходимост прокурор Сулев да изтърпява ефективно наказание", каза Петров, цитиран от БТА.

Според държавното обвинение Сулев е повдигнал незаконно и без доказателства обвинения на Петьо Петров и Кристиян Христов, и е поискал задържането им. Също така конкретното разследване е било насочено към разкриване на престъпления от изключителната компетентност на Софийска градска прокуратура, но прокурорът е продължил работа по него, а не е трябвало, според Йордан Петров.

„Не твърдя, че Сулев е бил наясно с цялата схема, а че съзнателно е нарушил служебните си задължения", каза прокурор Петров.

Адвокат Костадин Костадинов пледира, че неговият клиент е невиновен и поиска тричленният съдебен състав да го оправдае по повдигнатите обвинения. Действията на клиента ми са законосъобразни и правилни, добави той. Според него Константин Сулев не е нарушил служебните си задължения като е привлякъл като обвиняеми Христо и Петров и е бил компетентен да извърши съответните действия спрямо тях.