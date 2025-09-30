ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Служител на жандармерията спаси жена, паднала в река с кола в Бяла Слатина

2460
Жандармерия СНИМКА: МВР

Служител на жандармерията в Монтана предотврати удавяне, съобщиха от МВР.

Младши инспектор Кристин Иванов реагирал светкавично и спасил живота на 60-годишна жена от село Алтимир;

Инцидентът е станал вчера сутринта около 10:30 ч. в Бяла Слатина;

Граждани подали сигнал, че автомобил е паднал в реката. На място екипът на жандармерията открил колата частично потопена, с жена, която не успявала да излезе;

Без да губи време, мл. инспектор Иванов влязъл през задната врата, достигнал до пострадалата и успял да я изведе навън, държейки главата ѝ над водата до пристигането на спасителния екип;

Колата по-късно е извадена. Жената е била контактна, без наранявания, прегледана от спешен екип, който не е установил проблеми;

По думите ѝ: тя е била в паркирания автомобил, когато се опитала да отвори прозорец, но дала контакт и колата тръгнала неконтролируемо към реката. Жената не умеела да шофира и изпаднала в паника;

Местопроизшествието е запазено от екип на РУ-Бяла Слатина, а собственикът на автомобила е дал показания.

Жандармерия СНИМКА: МВР

