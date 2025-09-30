ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лекар, обвинен в разпространение на наркотици за хиляди левове, остава в ареста

Надежда Алексиева

СНИМКА: pixabay

Варненският апелативен съд отмени определение на Окръжен съд – Варна, с което е бил постановен домашен арест за 37-годишен лекар, обвинен и за разпространение на забранени субстанции.

Престъплението е извършено в периода от май до ноември 2024 г.

Медикът е обвинен и за разпространение на забранени субстанции: метамфетамин, марихуана, екстази и фентанил на стойност 65 540 лв.
След началото на разследването той е напуснал в България и е пребивавал в Турция.

Задържан бил през юли на ГКПП „Капитан Андреево" след международно издирване по линия на Интерпол.

Към наказателна отговорност за участие в престъпното сдружение са били привлечени още петима души.

Първата инстанция е уважила искането на обвиняемия за по-лека мярка за неотклонение, но прокуратурата протестира пред Апелативния съд.

Представителят на държавното обвинение намира, че и към настоящия момент доказателствата сочат основателност на предположението, че задържаният
е извършил две тежки умишлени престъпления, при това в значителен период.

Борис А. частично е признал част от фактите.

СНИМКА: pixabay

