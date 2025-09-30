Министър Георги Георгиев открива Център за безплатна правна помощ в Търново

Министърът на правосъдието Георги Георгиев ще присъства на официалното откриване на Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет на Великотърновската адвокатска колегия. Церемонията е част от програмата, с която във Велико Търново ще бъдат отбелязани 20 години от приемането на Закона за правна помощ в България и на Закона за защита от домашно насилие. Инициативата е под патронажа на правосъдния министър и се реализира с подкрепата на Община Велико Търново, съобщиха от адвокатската колегия.

Откриването на Регионалния офис за консултиране ще се състои на 3 октомври на ул. „Марно поле" 14. След това за гостите на тържеството ще бъде организирано излъчване на аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина".

На 4 октомври честванията продължават в Музей „Възраждане и Учредително събрание", като в тях ще се включат правосъдният министър, кметът на Община Велико, председателят на Висшия адвокатски съвет, представители на адвокатските колегии от страната. Председателят на Националното бюро за правна помощ ще представи доклад за 20-годишното развитие на институцията, ще бъдат връчени грамоти и плакети на заслужили юристи, служители и институции с принос в развитието на правната помощ.

На Кръгла маса ще бъде разисквано бъдещето на правната помощ в България и необходими нормативни промени за нейното развитие.

В Регионалния център за консултиране, който ще бъде открит на 3 октомври, адвокати ще предоставят безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи, в т.ч. на пострадали от домашно или сексуално насилие, или от трафик на хора във Великотърновска област, под формата на правни съвети и консултации. Центърът ще работи във вторник, сряда и четвъртък от 14,00 до 17,00 часа и ще приема след предварително записване.