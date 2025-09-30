2,8 млн. лв. получи Благоевград за ремонта на 4 улици.

Над 2 823 570 лв. изплати МРРБ по пет искания на Община Благоевград за първо междинно плащане за извършени дейности на улица „Свети Иван Рилски", първо и второ междинни плащания за извършени дейности на ул. „Аргир Манасиев" и второ междинно плащане за извършени дейности на ул. „Иларион Макариополски" в карето зад Операта и за ул. „Стефан Стамболов". С получените средства Общината започва разплащане към строителите.

Това деблокира процеса по завършване на улиците. Строителните работи бяха забавени, заради липсващите плащания по Програмата. Общината нямаше възможност да се разплати с изпълнителите дори със заемни средства, тъй като с последните изменения в Закона за държавния бюджет Народното събрание прие, че финансираните със заеми проекти няма да се финансират от държавата.

До момента, на петте улици в карето зад Операта и на ул. „Стефан Стамболов" бяха подменени старите и амортизирани водопроводни и канализационни тръби, което значително ще намали честите аварии на ВиК мрежата, загубите на вода и връщането на отпадни води в мазетата на жилищните сгради.

Остава в най-кратък срок да бъдат довършени тротоарите, да се асфалтират улиците с два слоя битумен разлив, биндер, плътен (износващ) слой асфалтобетон и да се постави хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Междувременно Общината подготвя искане за второ междинно плащане за извършените дейности за ул. „Иван Вазов" и „Иван Рилски".

Община Благоевград има одобрени 72 обекта и проектирания по инвестиционната програма на МРРБ за подобряване на градската среда на общините. Към момента са направени искания и се очаква плащане на аванси за още 18 общински обекта. Строително-ремонтните работи по тези обекти ще могат да започнат след получаване на авансите от МРРБ.