Христо Грозев с наградата" Журналист на годината" на Фестивала "Награда Европа"

Българският разследващ журналист Христо Грозев ще получи наградата „Журналист на годината" на фестивала „Награда Европа" (PRIX EUROPA) в Берлин за работата си по откриването на търсения от властите бивш директор на германската компания за разплащания „Уайъркард" Ян Марсалек в Москва и изобличаването му като руски шпионин, се обявява в прессъобщение на организационния комитет на фестивала, който ще се състои в Берлин 5 до 10 октомври. Това предаде БТА.

Няколкостотин служители на медии от цяла Европа ще се съберат в германската столица, за да гласуват за най-добрите европейски аудио-, цифрови- и видео медийни продукции на годината. Жури ще решава кой ще получи 14-те престижни трофея. Тази година за разглеждане са били внесени 585 продукции, 162 от които, от общо 30 страни, са били номинирани в надпреварата. Останалите победители ще бъдат обявени на 10 октомври и наградите ще бъдат връчени на церемония в Берлин.

Заедно с международен разследващ екип, включително германските медии „Шпигел" и Цет Де Еф, руската платформа „Инсайдър", австрийския вестник „Щандарт" и американската телевизия Пи Би Ес, Грозев разкрил скривалището на Марсалек и успял да докаже, че той работи за руските тайни служби, се посочва в прессъобщението.